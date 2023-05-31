Galatasaray Başkanı Dursun Özbek resmen açıkladı! Fenerbahçe derbisinde kupa stada gelecek mi?

Süper Lig'in 36. haftasında oynadığı Ankaragücü mücadelesinde Galatasaray rakibini 4-1 mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-Kırmızılılar Ankara'dan İstanbul'a ulaşmasının ardından Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, İstanbul Havalimanı'nda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"ŞAMPİYON BELLİ İKİNCİ KİM?"

Herkesin çok mutlu olduğunu söyleyen Özbek, ""Herkes çok mutlu. Güzel bir şampiyonluk. Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'in yüzü Galatasaray sloganımızla birlikte Galatasaray şampiyon oldu. Herkese kutlu olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz de onlara söz verdiğimiz gibi şampiyon olduk. Çok değerli bir şampiyonluk. Emeği geçen herkesi kutluyorum. Haftalar önce 'Şampiyon belli' dedim. Şimdi ikinci ve üçüncüye bakacağız" dedi.

"FENERBAHÇE BİZİ ALKIŞLAYACAKTIR"

37'inci hafta mücadelesinde oynanacak olan Fenerbahçe derbisine dair de konuşan Özbek, "Fenerbahçe centilmen bir takım. Herhalde bizi alkışlayacaklardır." şeklinde konuştu.

KUPA STADA GELECEK Mİ?

"Yönetmeliğe göre, şampiyon olduktan sonraki iç saha maçında kupa getiriliyor. Federasyon başkanıyla konuştum. Pazar günü kupa Ali Sami Yen'de."

