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Tatil sezonunu açan Burcu Biricik kırmızı mayosuyla poz verdi

02.07.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrol olduğu Camdaki Kız dizisi sezon finali yapan Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile tatil sezonunu açtı. Sosyal medyada geniş bir hayran kitlesi bulunan güzel oyuncu, kırmızı mayosuyla verdiği pozu takipçilerinin beğenisine sundu.

Tatil sezonunu açan Burcu Biricik kırmızı mayosuyla poz verdi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Camdaki Kız dizisinde Tamer Levent, Nur Sürer, Hande Ataizi, Enis Arıkan, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakut ile başrolü paylaşan Burcu Biricik, dizinin sezon finali yapmasıyla soluğu tatilde aldı. Eşi Emre Yetkin ile tatil yapan Biricik, ilk mayolu pozunu paylaşmayı ihmal etmedi.

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KIRMIZI MAYOLU POZUNA BEĞENİ YAĞIYOR

Instagram'da 3,6 milyon takipçisi bulunan güzel oyuncu, günlük hayatından sık sık paylaşımlar yapmaya devam ediyor. Sezonu açan Biricik, Instagram hesabından kırmızı mayosuyla verdiği pozu güneş ve şemsiye emojisi koyarak paylaştı. Güzel oyuncunun pozu kısa sürede 161 binden fazla beğeni alırken rol arkadaşından da yorum gecikmedi. Enis Arıkan, Biricik'in paylaşımına kalp ve alev emojisi koydu.

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Burcu Biricik
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