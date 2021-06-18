HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

18.06.2021 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Kuşadası ilçesi, 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin akınına uğradı. Kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun araç kuyruğu oluştu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Tatilciler 2 günlük tatil için Kuşadası'na akın etti

Türkiye´nin önemli turizm merkezlerinden Kuşadası'na, cumartesi ve pazar günlerini kapsayan 2 günlük hafta sonu tatili nedeniyle yerli turistlerin ilgisi yoğun oldu. Hava sıcaklığının 30, deniz suyu sıcaklığının 23 derece olarak ölçüldüğü ilçeye İzmir, Manisa ve Denizli gibi yakın illerden araçlarıyla gelenler, kentin Selçuk yönündeki girişinde uzun kuyruk oluşturdu. İlçe Emniyet Müdürlüğü verilerine göre tatil beldesine son 24 saatte 10 binden fazla aracın giriş yaptığı öğrenildi.

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyorSon dakika! Rusya'dan Türkiye'ye uçuşlar başlıyor

OTELLERDE DOLULUK ORANI YÜZDE 70'E ULAŞTI

Hafta sonu tatili için Kuşadası'na gelenlerin konaklamak için tercihi ise otellerden yana oldu. İlçede güvenli turizm sertifikası ile hizmet veren otellerdeki doluluk oranı yüzde 70'lere kadar ulaştı. Kuşadası’nın sahil bandı, turistik çarşıların bulunduğu Sağlık Caddesi ile Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı’nda da yoğunluk yaşandığı gözlendi.

"HAVASI VE DENİZİ TEMİZ"

Hafta sonu tatilini geçirmek için İzmir’den Kuşadası’na geldiğini belirten Layla Demir (37), "Kuşadası’na her yaz geliyorum. Burası çok güzel bir tatil beldesi. Havası ve denizi oldukça temiz. Cumartesi günü denize girip, kısıtlamanın olduğu pazar gününü de kaldığım otelde dinlenerek geçireceğim" dedi. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Kahraman itfaiyeci çöken merdivenin altından 2 kişiyi kurtardıKahraman itfaiyeci çöken merdivenin altından 2 kişiyi kurtardı
Anahtar Kelimeler:
kuşadası Aydın

En Çok Okunan Haberler

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

AK Parti 4. Yargı Paketi'ni Meclis'e sundu

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

BioNTech aşısı Delta varyantına karşı etkili mi?

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Almanya'dan yeni karar! 25 Haziran'dan itibaren başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Bakan açıkladı! PTT'de yeni dönem

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

Özgür Özel, gözyaşlarını tutamadı

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

'10 bin dolar alan siyasetçiyi' Şentop'a söyledi

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Erdoğan: Tüm dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.