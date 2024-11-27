Tavandan tuhaf seslerin geldiğini duyan ev sahibi kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı! Görür görmez korkuyla kaçtı

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Perak eyaleti Taiping'deki bir evde meydana gelen olayda aile tavandan seslerin gelmesi üzerine onu kontrol etmek istedi. Aile tavanda fare gibi küçük bir hayvanın sıkışmış olabileceğini düşündü. Ancak World Or Buzz'da yayınlanan bilgiye göre işler hiç onların hesapladığı gibi olmadı.

Tavana bakmaya gittiklerinde birkaç dakika içinde tavanın bir parçası kırıldı ve dev bir pitonun aşağıya düştüğünü gören aile üyeleri şok oldu. Ailenin genç bir üyesinin pitonu görünce korkuyla çığlık attığı duyuldu.

Olay yerinde kaydedilen görüntülerde pitonun en az 4 metre boyunda olduğu görülüyor. Bunun hemen ardından yerel Sivil Savunma Gücünü (APM) yardım için aradılar. İhbar üzerine eve 7 kişilik uzman ekip sevk edildi.