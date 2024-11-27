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  4. Tavandan tuhaf seslerin geldiğini duyan ev sahibi kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı! Görür görmez korkuyla kaçtı

Tavandan tuhaf seslerin geldiğini duyan ev sahibi kontrol ettiğinde gördüklerine inanamadı! Görür görmez korkuyla kaçtı

27.11.2024 16:38
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Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
27.11.2024 16:38
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Malezya'da bir aile, evlerinin tavanından sesler gelince onu kontrol etmek istedi. Aile, tavanda dev bir pitonun olduğunu öğrenince kurtarma ekiplerine haber vermek zorunda kaldı. Kurtarma ekipleri pitonun palmiye ağacı tarlasından gizlice eve girip tavana sığındığını tahmin etti. Ancak tavanın ağırlığı altında çökmesine neden olmadan önce ne kadar süre orada kaldığından emin değiller.

MYNET|DIŞ HABERLER Malezya'nın Perak eyaleti Taiping'deki bir evde meydana gelen olayda aile tavandan seslerin gelmesi üzerine onu kontrol etmek istedi. Aile tavanda fare gibi küçük bir hayvanın sıkışmış olabileceğini düşündü. Ancak World Or Buzz'da yayınlanan bilgiye göre işler hiç onların hesapladığı gibi olmadı.

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Tavana bakmaya gittiklerinde birkaç dakika içinde tavanın bir parçası kırıldı ve dev bir pitonun aşağıya düştüğünü gören aile üyeleri şok oldu. Ailenin genç bir üyesinin pitonu görünce korkuyla çığlık attığı duyuldu.

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Olay yerinde kaydedilen görüntülerde pitonun en az 4 metre boyunda olduğu görülüyor. Bunun hemen ardından yerel Sivil Savunma Gücünü (APM) yardım için aradılar. İhbar üzerine eve 7 kişilik uzman ekip sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Malezya
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