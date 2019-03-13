Mynet Trend

Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'

BBC BBC
13.03.2019 13:47 | Son Güncelleme

Fransa'nın kuzeydoğusundaki bir tavuk çiftliğinde, kümese girmeye çalışan bir tilkinin tavuklar tarafından öldürüldüğü belirtildi.

Tavuklar kümese giren tilkiyi 'birlik olup öldürdü'

Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre, Le Gros Chene tarım teknik lisesinin kümes alanına giren tilki, kümeste mahsur kaldı.

Kümes alanının otomatik kapılarının gün batımıyla birlikte kapandığı ve kitlendiği, tilkinin de bu yüzden kümesten çıkamadığı belirtildi.

'SÜRÜ İÇGÜDÜSÜYLE HAREKET ETMİŞLER'

Ülkenin Brittany bölgesindeki okulun öğrencileri ertesi sabah tavukları kontrol etmek için kümese girdiklerinde tilkiyi ölü halde buldular.

AFP'ye konuşan okul müdürü Pascal Daniel, "Köşede cansız halde yatıyordu. Tavuklar bir sürü içgüdüsüyle saldırmışlar. Birlik olup tilkiyi gagalayarak öldürmüşler" dedi.

Organik yumurta üretimi yapan tavuk çiftliğinde tavuklar gün boyu serbest bir şekilde dolaşıyor, akşamları ise kümeslerde tutuluyor.

Okul müdürü Daniel, bir önceki tilki olayının birkaç yıl önce yaşandığını ve çok sayıda tavuğun öldüğünü anlatıyor.

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyorO ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor
250 öğrenciyle muhteşem koreografi250 öğrenciyle muhteşem koreografi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tavuk kümes Tilki ölüm

En Çok Okunan Trend Haberler

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

Ünlü oyuncunun eşi hayatını kaybetti

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

En acı veda! 'Babamızı, abimizi kaybettik'

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Acun'dan şaşırtan itiraf! 'Cep telefonu ile yakalandı'

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

Zafer Çika'nın öldüğü kazada kahreden detay!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

Damat düğünde pastayla şaka yapan gelini tokatladı!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın!

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Bir anda yanında belirdi! Uyuyan kadına saldırdı

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Büyük rezillik! Herkesin gözü önünde 'ölüyü diriltti!'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

O ülkeyle 'kapıda vize' dönemi başlıyor

Elazığ'da 250 öğrenci ile muhteşem koreografi

250 öğrenciyle muhteşem koreografi

Dünyanın ilk robot din adamı!

Dünyanın ilk robot din adamı!

Çok nadir bir deri hastalığıyla dünyaya geldiler, hastalıkları sanat oldu!

Nadir bir hastalıkla dünyaya geldiler, hastalıkları sanat oldu!

Youtuber haberlerde gördü, esrarengiz tünelin gizemini çözmek için kamerasına sarıldı

Esrarengiz tünele girmeyi başardı!

Dev balıkçı teknesi böyle devrildi

Dev balıkçı teknesi böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.