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Eşlerinin golf arabasıyla çarptığı iki turist boğularak öldü

BBC BBC
27.12.2018 13:54 | Son Güncelleme

Tayland'da golf arabası sürerken, eşlerinin kullandığı diğer golf arabasıyla çarpışarak nehre düşen iki Güney Koreli turist hayatlarını kaybetti.

Eşlerinin golf arabasıyla çarptığı iki turist boğularak öldü

68 yaşındaki Jun Yong Sung ve 76 yaşındaki Jaeoong Ha'nın eşlerinin de golf arabalarıyla nehre yuvarlandığı, ancak balıkçılar tarafından kurtarıldığı bildirildi.

Polisin verdiği bilgiye göre Güney Koreli çiftler, Noel tatili için 24 Aralık'ta Phitsanulok'taki golf kulübüne geldi. Ertesi gün feribotla Nan Nehri'ni geçmeyi planlayan turistler gemiye binmek üzeyken kaza yaptı.

İKİ ARABA DA NEHRE YUVARLANDI

Eşleri, Sung ve Ha'nın kullandığı golf arabasına arkadan çarptı. İki araba da nehre yuvarlandı.

50 asker ve polis memurundan oluşan kurtarma ekibi, nehrin çamurlu sularında yaklaşık 2 kilometre sürüklenen cesetlerden birine aynı gece, diğerine de ertesi gün ulaştı.

İki adamın da yüzme bilmesine rağmen, akıntı nedeniyle boğuldukları tahmin ediliyor.

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Tayland yılda 35 milyon'dan fazla turist ağırlıyor. Ancak Temmuz'da Çinli turistleri taşıyan bir teknenin batarak 47 kişinin ölmesi ölmesi turizme ağır bir darbe vurdu.

Turizm sektöründeki güvenlik önlemlerinin yetersiz olması, turist sayısını düşürdü.

Bu kazadan sonra özellikle Çinli turistlere yönelik turlarda güvenlik önlemleri artırıldı.

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TAYLAND GOLF ARABASI turist nehir boğulma

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