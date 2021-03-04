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  4. Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

04.03.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı sayfaları kapatmasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Tayland'da Facebook'un ordu bağlantılı 185 sayfayı kapatmasına ilişkin Kraliyet Ordusunun soruşturma başlattığı bildirildi.

Başbakan Prayuth Chan-ocha, Facebook'un ordu bağlantılı hesapları kapatmasının farklı şekillerde yorumlanabileceğini ve bunun açıklığa kavuşturulması amacıyla orduya konuyla ilgili soruşturma açma talimatı verdiğini duyurdu.

Facebook, dün Tayland ordusuna ait hesapların "eşgüdümlü gerçek olmayan davranışlarda" bulunarak "topluluk standartlarını" ihlal ettiği gerekçesiyle 77 hesabı, 72 sayfayı, 18 grubu ve 18 Instagram hesabını kapattığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu hesapların, "bağımsızlık yanlısı isyancı grupların faaliyet gösterdiği Tayland'ın güney bölgesindeki halkı" hedef aldığı kaydedilmişti.

Ayrıca açıklamada, ordu bağlantılı hesapların, Tayland ordusunu ve monarşiyi destekleyen ve ayrılıkçı hareketleri eleştiren içerikler paylaştığına dikkat çekilmişti.

AKTİVİSTLERDEN TAYLAND KRALİYET ORDUSUNUN SOSYAL MEDYA FAALİYETLERİNE KARŞI DAVA

Tayland'da 3 aktivist, Tayland Kraliyet Ordusunun sosyal medyadaki "bilgi operasyonlarının" durdurulması için başkent Bangkok'taki İdare Mahkemesine dava açtı.

Aktivistler, ordunun söz konusu faaliyetleri yürütme yetkisi bulunmadığını vurgulayarak, hükümetin fikirlerini ifade etmek isteyenleri koruması ve farklı görüşlere sahip olanlara saldırılmaması çağrısında bulundu.

(AA)

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