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Tayland köyünde doğan iki başlı buzağı herkesi şaşkına çevirdi! Akın akın görmeye geliyorlar... “İlahi bir alamet”

22.06.2023 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayland'ın Don Raed köyünde iki başlı, dört gözlü, dört kulaklı ve dört ayaklı olarak dünyaya gelen buzağı herkesi şaşkına çevirdi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasından sonra buzağı “ilahi alamet” olarak yorumlandı ve çevredekiler tarafından büyük ilgi gördü.

Tayland köyünde doğan iki başlı buzağı herkesi şaşkına çevirdi! Akın akın görmeye geliyorlar... “İlahi bir alamet”

Tayland'ın Don Raed köyünde 52 yaşındaki Sanguan Srigaew, Kathok adlı kahverengi bir inekten doğan tuhaf bir buzağının sahibi oldu. Başlangıçta ölü doğduğu düşünülen buzağının iki kafası, dört kulağı, dört gözü ve dört bacağı vardı. Aile öldüğünü zannettiği buzağı yakınlarda bulunan bir su kanalına attı.

RÜYASINDA GÖRDÜ

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Buzağının suya atıldığı gün aynı köyde yaşayan 83 yaşındaki Chan Dee Kambai isimli bir adam rüyasında beyaz takım elbise giyen bir adamın kendisine bir piyango bileti almasını ve iki başlı buzağı evine gömmesini söylediğini dile getirdi. Rüya sahibi Sanguan’ı uyardı ve bunun üzerine buzağı atıldığı kanaldan alınarak düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Aile şimdi buzağının onuruna bir türbe inşa ettirmeyi düşünüyor.

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Tayland buzağı

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