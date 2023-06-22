Tayland köyünde doğan iki başlı buzağı herkesi şaşkına çevirdi! Akın akın görmeye geliyorlar... “İlahi bir alamet”

Tayland'ın Don Raed köyünde 52 yaşındaki Sanguan Srigaew, Kathok adlı kahverengi bir inekten doğan tuhaf bir buzağının sahibi oldu. Başlangıçta ölü doğduğu düşünülen buzağının iki kafası, dört kulağı, dört gözü ve dört bacağı vardı. Aile öldüğünü zannettiği buzağı yakınlarda bulunan bir su kanalına attı.

RÜYASINDA GÖRDÜ

Buzağının suya atıldığı gün aynı köyde yaşayan 83 yaşındaki Chan Dee Kambai isimli bir adam rüyasında beyaz takım elbise giyen bir adamın kendisine bir piyango bileti almasını ve iki başlı buzağı evine gömmesini söylediğini dile getirdi. Rüya sahibi Sanguan’ı uyardı ve bunun üzerine buzağı atıldığı kanaldan alınarak düzenlenen cenaze töreniyle defnedildi. Aile şimdi buzağının onuruna bir türbe inşa ettirmeyi düşünüyor.