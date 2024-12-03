Tayland polisinden sosyal medyada dikkat çeken uygulama! Kaldırımda baygın halde yatan kadınları el arabasına bindirip evlerine götürdü: Bir gören bir daha baktı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Krabi kentindeki Koh Phi Phi adasında bir partinin sonrasında ilginç görüntüler ortaya çıktı. 23 yaşındaki Alman Sina Baumann ve 19 yaşındaki Avustralyalı arkadaşı TahliBenson adlı iki turist eğlendikleri partinin ardından alkolü fazla kaçırınca kaldırımda uyuyakaldı. Partide bulunanlar onları uyandırmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine polis memuru Saneh Jualaong devreye girdi.

DÜKKANDAN EL ARABASI ÖDÜNÇ İSTEDİ

Yakınlardaki bir dükkanla görüşen polis memuru ödünç aldığı el arabasının üzerine turistleri koyarak onları otellerine geri götürdü. Otele vardıklarında arkadaşları çiftin ranza yataklarına girmesine yardım etti.

Kadınların başına kötü bir şey gelmesini istemediğini ve kendisinin de 3 çocuk babası olduğunu dile getiren polis memuru Jualaong, "Bir kız çocuğunun nasıl bir şey olduğunu ve onlar için ne kadar endişelendiğimizi biliyorum. Memleketlerindeki anne ve babalarını düşündüm. İkisi de konuşamayacak ve yürüyemeyecek kadar sarhoştu. Bir kaza geçirebilirdi. Otellerine güvenle dönmelerini sağlamak istedim" dedi.