HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

14.10.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tayvan'ın Kaohsiung kentinden bulunan 13 katlı bir binada çıkan yangında 14 kişi hayatını kaybederken, 51 kişi de yaralandı.

Tayvan'da 13 katlı binada yangın faciası: 14 ölü, 51 yaralı

Tayvan'ın güneyinde bulunan Kaohsiung kentinde yerel saatle 03.00 sularında 13 katlı bir binada yangın çıktı. İtfaiye yetkilileri, çıkan yangında 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 51 kişinin de yaralandığını açıkladı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, Tayvan medyası bazı görgü tanıklarının patlama sesi duyduğunu aktardı. Saatlerce süren söndürme çalışmalarının ardından alevler kontrol altına alındı. Arama-kurtarma çalışmaları ise öğle saatlerine kadar sürdü.

BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Yaklaşık 40 yıl önce inşa edilen binanın dükkan, ofis ve dairelerden oluştuğu açıklanırken, yapının tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yaralıların tedavisinin bölgedeki sağlık kurumlarında sürdüğünü bildiren yerel otoriteler, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldığını duyurdu.

yangın

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar"Ağzından kan geliyordu!" Dünyaca ünlü plajda korku dolu anlar
Kocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke ettiKocası için yapmış! İç çamaşırından çıkanlar şoke etti
Hayrete düşüren görüntü! Her yer külle kaplandıHayrete düşüren görüntü! Her yer külle kaplandı
Anahtar Kelimeler:
yangın Tayvan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Norveç'te oklu saldırı: 5 kişi hayatını kaybetti

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

Ümit Özdağ: 3 gün önce suikast bilgisi aldım

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

MB kararı sonrası dolardan ilk tepki

Sadakatsiz'de büyük yalan böyle ortaya çıktı!

Sadakatsiz'de büyük yalan böyle ortaya çıktı!

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

Merkez Bankası'nda 3 isim görevden alındı

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

"Yapıştır, yapıştır" diye bağırarak sinkaflı küfür etti

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Pervin Buldan'dan Tamer Karadağlı'ya 'Nihal Yalçın' tepkisi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Bayıltan ceza! Duyunca fenalık geçirdi

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Otomobile silahlı saldırı! Baba öldü, oğlu ağır yaralı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Hayatının şokunu yaşadı! Satın aldığı aracın motoru kusurlu çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.