'Tayyargil' olarak anılan fenomen çifti korku saldı! Sabaha karşı gözaltına alınma korkusu Özlem Öz'ü harekete geçirdi! Savcıyla iletişime geçip...

Sosyal medyada Polat ailesinden sonra en çok anılan çiftlerden biri de 'Tayyargil' olarak da anılan Tayyar Öz ile eşi Özlem Öz... Öz çifti hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Resmi belgede sahtecilik’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’ ve ‘Malvarlığı değerlerinin gayri meşru kaynağını gizlemek’ suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında 3 şirket için kayyum ataması kararı verilmişti.

Hamile olan Özlem Öz'ü sabaha karşı gözaltına alınma korkusu sardı. Gazeteci Emrullah Erdinç yayınında ilginç iddialarda bulundu.

SAVCIYA HAMİLE OLDUĞU BİLGİSİ GİTTİ

Erdinç konuşmasında "Biliyorsunuz ki Özlem Öz sürekli keyfimiz yerinde, kahvemizi içiyoruz algısı yapmaya çalışıyorlardı ama şöyle korku yaşadığını da avukatı söyledi ki savcının huzuruna da gitmiş; savcı ile görüşmüşler. 'Müvekkillerim ne zaman gözaltına alınacak?' Her akşam sabaha karşı ne zaman gözaltına alınacağız endişesiyle korkusuyla bekliyorlar. Yine Özlem Öz'ün hamile olduğu savcılığa bildirmiş gözaltı işlemi olursa ona göre değerlendirmesini talep etmiş..." iddiasında bulundu.

"Avukatı söyledi korku içindeler" diyen Emrullah Erdinç Öz çiftinin her sabah gözaltına alınma korkusuyla uyandıklarını ifade etti.







