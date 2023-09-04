Taze anne Nazlı Sabancı eski formuna geri döndü! Ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de görkemli bir düğünle evlendi. Ünlü çift, 2 hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Annelik heyecanı yaşayan Sabancı da geçtiğimiz günlerde doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

Hamileliği boyunca Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı, hastane odasında kızının adının yazılı olduğu bir objeyi yayınlayarak "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı. 15.08.2023" ifadelerini not düştü.

Taze anne Nazlı Sabancı doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı. Ayna karşısına poz veren ünlü ismin hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla vermesi dikkat çekti. Eski formuna hemen geri dönen Nazlı Sabancı'ın paylaşımı çok beğenildi.

Sadece 15 günde eski formuna kavuşan Nazlı Sabancı'ya övgü yağdı.

