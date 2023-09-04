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Taze anne Nazlı Sabancı eski formuna geri döndü! Ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı

04.09.2023 10:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyetenin ünlü çiftlerinden Hacı Sabancı ile Nazlı Sabancı, ilk bebeklerini iki hafta önce kucaklarına aldı. Kızına kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın adını vermesiyle gündem olan Nazlı Sabancı, doğum sonrası verdiği kilolarla dikkat çekti. Doğum sonrası ilk kez bir pozunu paylaşan Nazlı Sabancı ayna karşısındaki görüntüsüyle sosyal medyayı salladı.

Taze anne Nazlı Sabancı eski formuna geri döndü! Ayna karşısındaki pozu sosyal medyayı salladı

Sosyetenin tanınmış isimlerinden Hacı Sabancı ve Nazlı Sabancı, 10 Ekim 2021'de görkemli bir düğünle evlendi. Ünlü çift, 2 hafta önce ilk bebeklerini kucaklarına aldı. Annelik heyecanı yaşayan Sabancı da geçtiğimiz günlerde doğumdan sonra ilk paylaşımını yaptı.

Bebek heyecanı yaşayan Hacı-Nazlı Sabancı çifti, kızlarına babaanne Arzu Sabancı'nın adının da geçtiği "Arzu Alara" adını verdi.

Nazlı Sabancı 2

Hamileliği boyunca Instagram hesabından sık sık pozlarını paylaşan Nazlı Sabancı, hastane odasında kızının adının yazılı olduğu bir objeyi yayınlayarak "Hayatımıza hoş geldin prenses. Arzu Alara Sabancı. 15.08.2023" ifadelerini not düştü.

Nazlı Sabancı hamilelik

Taze anne Nazlı Sabancı doğum sonrası dün ilk kez fotoğraf paylaştı. Ayna karşısına poz veren ünlü ismin hamilelik döneminde aldığı kiloları hızla vermesi dikkat çekti. Eski formuna hemen geri dönen Nazlı Sabancı'ın paylaşımı çok beğenildi.

Nazlı Sabancı paylaşım

Sadece 15 günde eski formuna kavuşan Nazlı Sabancı'ya övgü yağdı.

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