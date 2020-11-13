HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir?

Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir?

YAŞAM HABERLERİ  | 13.11.2020 10:47 | Son Güncelleme

Arapça kökenli bir sözcük olmakla birlikte; “bildiri” anlamına gelen tebliğ kelimesi, dini olayların bahsinde geçer. Ayrıntılı olarak tebliğ ne demek merak ediyorsanız; yazımızı okumalısınız...

Tebliğ ne demek? Tebliğ nedir?

İçindekiler

  • Tebliğ Ne Demek?
  • Tebliğ Mazbatası Nedir?
  • Tebliğ Sorgulama Nasıl Yapılır?
  • E-Tebligatın Faydaları

Yazımızda tebliğ sorgulama hakkında birçok detaya yer verdik. Günlük hayatta da sık sık karşılaştığınız bu kavram sizin için ne ifade ediyor? Tebliğ örnekleri nedir? Tarzı soruların cevabı sizler için hazırladığımız yazıda. Hadi birlikte tüm bu sorulara cevap bulalım…

Tebliğ Ne Demek?

Günümüzde çoğunlukla haberlerde, sosyal medyada veya adresimize gönderilen hukuki bir yazıda tebliğ, tebliğ etme veya tebligat ifadelerine rastlıyoruz. Hukuki süreçlerde tebliğ örnekleri ile karşılaşıyoruz. Peki sıklıkla karşılaştığımız bu kavram ne anlama geliyor ve hayatımız için nasıl bir önem taşıyor? Gelin bu önemli terimin ne olduğuna yakından bakalım...

Türk dili, tarih boyunca çeşitli medeniyetlerin etkisi altında kalarak gelişmiş ve zenginleşmiştir. Dilimiz üzerinde etkili olan uygarlıklardan biri de; Arap kültürüdür. Türkçe’ye, Arapça ve Farsça’dan birçok kelime geçmiş olmakla beraber bu kelimelerin birçoğu dini kavramlara ışık tutmaktadır. İşte bu kelimelerden biri olan tebliğ sözcüğü, dini terminolojide “karşılıklı iletişim yoluyla elde edilen ve çok değerli bilgileri içeren mesajlar” anlamı taşımaktadır. Kelime, bu açıdan değerlendirildiğinde “peygamberlerin sahip olması gereken bilgelik” anlamına da gelir.

İsim soylu bir kelime olan tebliğ kavramı, TDK (Türk Dil Kurumu) sözlüğüne göre aşağıdaki anlamları taşır;

  • Bildirme işi
  • Bildiri
  • Haber vermek

TDK’ya göre “tebligat” kelimesi bildirim anlamına gelmekle birlikte; Türkçe’de tebliğ ile ilgili aşağıdaki deyimler kullanılmaktadır;

Tebliğ etmek: Bir mesajı ya da bilgiyi ilgili kişiye iletmek, bildirmek.
Tebliğ olunmak: Bir mesaj ya da bilgi hakkında bilgilendirilmek, bildirilmek.
Tebligatta bulunmak: Bildirim yayınlama, bildirimden haber etme, bildiri iletme ve bildirim göndermek.

Bir haberin veya bilginin duyurulması anlamına gelen bu sözcük, günlük dilde yasal bir süreci açıklaması itibarıyla büyük önem taşır. Yaşantımız üzerinde önemli rol oynayan hukuksal süreçlerde kullanılan bu terim, “kanunda belirtilen bildirim prosedürü” anlamına gelir. Yani hukuksal bağlayıcılığı olan herhangi bir konudaki bilgi, tebliğ edildikten yani ilgili kişiye bildirildikten sonra, kişinin yasal olarak bu bilgiyi öğrendiği kabul edilir. Zorunlu taraflara, ebeveynler, veliler gibi yasal temsilcilerine, vergi mükelleflerine ya da milletvekillerine tebliğ gönderilebilir. Tebliğ gönderilen eğer tüzel bir kişilik ise tüzel kişi başkanlarına, direktörlerine veya tüzel temsilcilerine bildirim yapılır. Bildirim şekil yönünden üç ayrı biçimde iletilebilir. Bunlardan ilki; posta bildirimi, ikincisi; duyuru bildirimi, üçüncüsü ise; çalışan aracılığı ile yapılan bildirimdir. Duyuru yoluyla yapılan tebligat, belediye sınırları içinde yayınlanan bir veya daha çok gazetede yayınlanmalıdır. Alıcının adresinin bilindiği durumlarda posta bildirimi yapılır. Kişinin adresinin bilinmediği durumlarda postalama yolu ile gönderilen belge / mektup iade edilir. Eğer farklı sebepler dolayısıyla posta yolu ile bildirim yapılması mümkün olmayan durumlar varsa; tebligat amaçlı olarak reklam faaliyetlerinden yararlanılabilir. Bunların dışında ayrıca kurum tarafından atanan ve imza karşılığı transfer edilen kişiye, kurum personeli tarafından tebligat mektubu iletilmesi şeklinde de bildirim yapılabilir.

Tebliğ Mazbatası Nedir?

Tebliğ mazbatası, diğer ifadelerle “tebliğ tutanağı” veya “tebliğ zaptı”; bir takım hukuki işlemlerin muhatabına veya muhatap adına tebligatı almaya yetkili kişilere kanunda öngörülen tebliğ memuru tarafından ulaştırıldığı gösteren yazılı belgedir. Tebliğ tutanağı, tebligat işleminin gerçekleşmesi için gerekli olan ikinci unsurdur. Tebliğin varlığı, sadece tebliğ mazbatası ile kanıtlanabilir. Eğer tebligat ilgili kişiye yapılmış ancak tebliğ mazbatası düzenlenmemiş ise; bu durumda tebligat yok sayılır. Bildirim, tebliğ mazbatası ile muhataba iletilmiş ancak kanunda öngörülen şekilde düzenlenmemiş ise; burada tebligat mevcut kabul edilir ancak usulsüz tebliğ olarak değerlendirilir. Tebligatı çıkaran kurum ile kişi arasında tebliğ işlemini gerçekleştirecek üçüncü şahsın yer almadığı durumlarda yani doğrudan doğruya tebliğ durumunda ise; ayrıca bir tutanak düzenlenmez.

Tebliğ Sorgulama Nasıl Yapılır?

Günümüzde birçok alanda olduğu gibi hukuksal süreçler ve bildirimler, e-Devlet üzerinden takip edilebilmektedir. Adalet Bakanlığı da elektronik bilgi ve haberleşme sistemlerinden yararlanarak tebligat bildirimlerini artık online şekilde sunmaktadır. Buna göre kişiler e-Devlet üzerinden kolayca tebligat sorgulama işlemlerinden yararlanabilmektedir. 15 Mart 2018’de Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7101 sayılı İcra ve İflâs Kanunu, bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında Tebligat Kanunu 7/A Maddesi kapsamında yeni ulusal e-tebligat sistemi (UETS) ve e-tebligat göndermesi zorunlu olan merciler ve kişiler tarafından yeniden belirlenmiştir. Bu değişiklik kapsamında, yeni “Elektronik Tebligat Yönetmeliği” ile yeni bir e-tebligat sistemi olan Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) uygulamaya konulmuştur. E-Tebligatların tebligat göndermeye yetkili merciler tarafından muhataplara iletileceği, PTT tarafından hazırlanan ve işletilen bu yeni elektronik tebligat sistemi 01.01.2019 tarihinden itibaren yürürlüktedir.

E-Tebligatın Faydaları

Bildirimlerin doğru zamanda, doğru kişiye ulaşmasını garanti altına alır.
Posta ile yapılan bildirimlerin sebep olduğu süreyi azalttığından dolayı yargı sürecinde yaşanacak aksaklıkları engeller.
Gönderim ücretleri daha az olacağından maddi avantaj sunar.
Kâğıt kullanımı olmayacağından çevreye verilecek zararı azaltır.

Kazai merciler yani yargılama yapan kurumlar tarafından çıkarılan tebligatların takibi bazen zor olabilmektedir. Bu tebligatların durumu adliyelerden takip edilebileceği gibi artık bu kurumlara gitmeden de tebligatın durumu öğrenilebilir. Bunun için tebligatın üzerinde bulunan 13 rakamlı bandrol numarasının bilinmesi yeterlidir. Bandrol numarası bilindiği takdirde e-Devlet veya PTT’nin sitesi üzerinden tebligatın hangi aşamada olduğu takip edilebilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı Her şey canlı yayında ders anlatırken başladı
İçine enjekte etmişler! Son anda fark ettilerİçine enjekte etmişler! Son anda fark ettiler
İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!İşte en güzel 10 Kasım şiirleri!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş Kadir Şeker kararı!
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
'Aşının koronavirüs salgınını bitireceğinden eminim'
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
Bir Zamanlar Çukurova'ya flaş transfer! Başrol oynayacak!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
MasterChef'te kazanan belli oldu! İddialı isme eleme şoku!
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
İtalya'dan korkunç görüntüler! Hastalar tuvalette ölüyor
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
Koronavirüs bu ülkelere uğramadı!
İlginizi Çekebilir
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Kahreden olay! Kazayı görüp yardım için duran gençler hayatlarının şokunu yaşadı
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
DSÖ, Bakan Koca'nın önerisini kabul etti! Resmen ilan edildi
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
Türkiye bu olayı konuşuyor! Eşinin kıyafetlerini giyiyordu: Şikayetçi oldu
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
İstanbul Tıp Fakültesi'nde rüşvet iddiası! CZN Burak'ın annesi hakkında flaş karar
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hurmanın içine uyuşturucu enjekte etmişler!
İçine enjekte etmişler! Son anda fark ettiler
Pandemiden korunmak için alınıyor ama... Dikkat: Fazla D vitamini zehirliyor!
Pandemide D vitamini uyarısı! Fazla alınırsa...
Tarihin ilk tıp diplomalarından biriyle yakalanmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı
Tablete yazılı diplomayla yakalanmışlardı! İfadeleri ortaya çıktı
SMA hastası Rümeysa Boztaş için kritik 53 gün
Sadece 53 günü kaldı! Minik Rümeysa destek bekliyor
On Numara sonuçları açıklandı mı? 13 Kasım On Numara çekilişi saat kaçta yapılacak? 13 Kasım On Numara sonuçları sorgulama...
Büyük ikramiye için geri sayım..
Cuma mesajları 13 Kasım 2020... Sevdiklerinize en güzel ve kısa cuma mesajları! Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve resimli cuma mesajları!
Bakara, Kehf, Kur'an ayetleri ve kısa cuma mesajları!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.