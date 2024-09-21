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  4. Tedavi için gittiği hastanede kabusu yaşadı! 10 dakika içinde kör oldu, çenesi kilitlendi: Vücudunda morluklar oluştu

Tedavi için gittiği hastanede kabusu yaşadı! 10 dakika içinde kör oldu, çenesi kilitlendi: Vücudunda morluklar oluştu

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 11:36
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23 yaşındaki Alexis Lorenze nadir görülen hastalığının tedavi edilmesi için hastaneye yattı. Ancak işler onun hesapladığı gibi gitmedi. Doktorlar tetanos, zatürre ve menenjit aşısı olmadığı sürece kendisine tedavi edemeyeceklerini söyledi ve genç kadın üç aşıyı aynı anda oldu. Ardından ise 10 dakika içinde körlük yaşayan çenesi kilitlenen kadın vücudunda morluklar oluşmaya başladığını söyledi.

Tedavi için gittiği hastanede kabusu yaşadı! 10 dakika içinde kör oldu, çenesi kilitlendi: Vücudunda morluklar oluştu

MYNET|DIŞ HABERLER 23 yaşındaki Alexis Lorenze'e birkaç ay öncesinde Paroksismal Nokturnal Hemoglobinüri (PNH) teşhisi kondu. Bu, bir milyon vakadan birinde görülen ve bağışıklık sisteminin kendi kırmızı kan hücrelerine saldırmasına neden olan çok nadir bir otoimmün rahatsızlık.

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23 yaşındaki kadın, hasarlı hücrelerini yenilemek için bu ayın başlarında Kaliforniya'daki bir hastaneye kan nakli için gitti.

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Ancak doktorlar tetanos, zatürre ve menenjit aşısı olmadığı sürece kendisine tedavi edemeyeceklerini söyledi. Bunun üzerine genç kadın 3 aşıyı da aynı anda oldu.

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Aşıları olduktan 10 dakika sonra her iki gözünün de siyah görmeye başladığını, çenesinin kilitlendiğini ve kusmaya başladığını söyleyen Lorenze, cildinin altında kanama ve ciddi şişlik de yaşadı. Hastanede yaşadığı durumu sosyal medyadan paylaşan Lorenze kısa sürede gündem yarattı.

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