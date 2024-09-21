Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! 2 yıldır burundaymış... Ailesi görünce inanamadı: "Neredeyse bayılacaktım"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan eyaletinde ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk burnundan gelen kötü kokunun 2 yıldır artarak devam etmesi üzerine hastanelik oldu.

Doktorlar yapılan incelemelerin sonucunda çocuğun burun tabanınca yabancı bir cisim tespit etti.

Yabancı cisim büyük miktarda yağ tabakasıyla kaplı olduğu için doktorlar acil ameliyat ile duruma müdahale etti. Cismin paslanmış bir vida olduğu anlaşıldı.

Anne çocuklarının burnundan vida çıkartıldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşayarak, "Bu çivi en az 2 yıldır burnunda. Öğrenince neredeyse bayılacaktım. Bunun nasıl mümkün olabildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.