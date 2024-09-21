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  4. Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! 2 yıldır burundaymış... Ailesi görünce inanamadı: "Neredeyse bayılacaktım"

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! 2 yıldır burundaymış... Ailesi görünce inanamadı: "Neredeyse bayılacaktım"

Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
21.09.2024 09:42
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Çin'in Henan eyaletinde ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk burnundan kötü kokuların gelmesi üzerine ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Kokunun 2 yıldır devam ettiğini ve her geçen gün daha da yoğunlaştığını dile getiren aile, doktorların acil ameliyata aldıkları çocuklarının burnundan bir vida çıktığını öğrenince şoke oldu. Çocuğun ameliyatın ardından sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Burnundan kötü kokular gelen 7 yaşındaki çocuk hastanelik oldu! 2 yıldır burundaymış... Ailesi görünce inanamadı: "Neredeyse bayılacaktım"

MYNET|DIŞ HABERLER Çin'in Henan eyaletinde ismi açıklanmayan 7 yaşındaki bir çocuk burnundan gelen kötü kokunun 2 yıldır artarak devam etmesi üzerine hastanelik oldu.

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Doktorlar yapılan incelemelerin sonucunda çocuğun burun tabanınca yabancı bir cisim tespit etti.

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Yabancı cisim büyük miktarda yağ tabakasıyla kaplı olduğu için doktorlar acil ameliyat ile duruma müdahale etti. Cismin paslanmış bir vida olduğu anlaşıldı.

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Anne çocuklarının burnundan vida çıkartıldığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşayarak, "Bu çivi en az 2 yıldır burnunda. Öğrenince neredeyse bayılacaktım. Bunun nasıl mümkün olabildiğini bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

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Çin ameliyat burun
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