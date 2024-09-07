Hindistan'a festival için bir kadın hayatının en kötü deneyimini yaşadı! "Travmatize olacağınızı bilmeniz gerekiyor"

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kullanıcı Hindistan'daki Holi Festivali'ne gitti ve deneyimini takipçilerine gösterdi.

Hindistan'ın yerlileri tarafından üzerine pis su döküldüğünü anlatan genç kadın, "Sarışınsanız ve Hindistan'a gidip Holi Festivali'ne katılmayı düşünüyorsanız sonrasında travmatize olacağınızı bilmeniz gerekiyor. Şehre gittik. Küçük ve tatlı bir festival olacağını sanıyordum. Bilirsiniz biraz üstünüze boya tozu falan atılır. Ama hayır insanlar üstüme kovayla pis su döküyorlardı. Sokakta doğrudan tacize uğradığım birden fazla olay yaşadım. Arkadaşlarımın beni oradan çekip çıkartması gerekti" dedi.

Güvende kalmaları için birkaç yerlinin kendilerine eşlik ettiğini ifade eden kadın, "Bizim güvende olmamızı sağlayan birkaç yerliyle birlikte gittik. Olayların kontrolden çıkmadığından emin olmak için ama çok kötüleşti. Olay saklanmamıza kadar gitti. Hayatta kalma yarışına dönüştü bir anda. Bu tecrübeden sonra çok kötü hissediyordum. Bu hayatımın en çılgınca deneyimiydi" diye konuştu.