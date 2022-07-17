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'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda....

17.07.2022 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan'dan Bangladeş'e giden ve "tehlikeli madde" taşıyan uçak, bu sabah saatlerinde Yunanistan'ın Kavala kentine düştü. Bölgede özel güvenlik önlemleri alındığı bildirilirken Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, halktan uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapıların kapalı tutulmasını istedi. Yunan basınına göre uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturuyor.

'Tehlikeli madde' taşıyan uçak Yunanistan'da düştü! Cam ve kapıları kapalı tutuyorlar, gözler ve dudaklarda....

Ukraynalı bir firmaya ait "tehlikeli madde" taşıyan Antonov An-12 tipi kargo uçağı, Yunanistan'da düştü. Sırbistan'dan kalkan uçağın Bangladeş'e gittiği belirtildi. Uçağın düşmesi sonrası bölgede özel güvenlik önlemleri alınırken Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı, vatandaşlardan uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutmasını istendi. Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturuyor.

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CAM VE KAPILARIN KAPALI TUTULMASI İSTENDİ

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, olay yerinde güvenlik çemberi oluşturulduğu ifade edildi.

Ukraynalı firmaya ait uçak Kavala'ya düştü!Ukraynalı firmaya ait uçak Kavala'ya düştü!

Açıklamada, kaza yerine yakın Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istendi. Bölge sakinlerine, olay yerine yaklaşmaması ve yetkililerin talimatlarına uyması yönünde uyarı yapıldı.

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ATİNA'DAN ÖZEL EKİP

Yunan Silahlı Kuvvetlerine ait mayın temizleme ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtilen açıklamada, Atina'dan da özel ekibin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, kaza sonucu bölgede yaşanan elektrik ve su kesintisinin büyük ölçüde giderildiği belirtildi.

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GÖZLER VE DUDAKLARDA YANMA HİSSİ

Yunan basınında yer alan haberlere göre, uçakta bulunan beyaz toz halindeki madde, kaza yerine yaklaşanların gözlerinde ve dudaklarında yanık hissi oluşturuyor.

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12 TONA YAKIN ASKERİ MALZEME BULUNUYORDU

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic'in yaptığı açıklamaya göre, Sırbistan'ın Niş kentinden yerel saatle 20.40'ta kalkan uçağın hedefi Bangladeş'ti.

Amman, Riyad ve Ahmedabad'a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığının alıcısı olduğu ve Sırbistan'da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığından gerekli izinlerin alındığını ifade etti.

Uçakta bulunan Ukraynalı 8 mürettebat ise kaza sonucu hayatını kaybetti.

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ACİL İNİŞ İZNİ İSTEMİŞTİ

Ukraynalı firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo uçağı dün gece Yunanistan'ın kuzeyindeki Kavala kentine düşmüştü.

Pilot, kaza öncesinde uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istemişti ancak havaalanına varamadan motor havada alev almış ve uçak Kavala'da yerleşim bölgesine yakın bir alana düşmüştü.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktarmıştı.

Kaynak: AA

FOTOĞRAF: REUTERS

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Yunanistan
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