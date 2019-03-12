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Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında annesini boğarak öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 00:19 | Son Güncelleme

Kırşehir’de babasının mezarı başında tartıştığı annesini boğarak öldüren şahıs, cesedi Kırıkkale’de yol kenarına bırakıp kaçtı.

Tek kelimeyle vahşet! Babasının mezarı başında annesini boğarak öldürdü

Olay, Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşandı. İddiaya göre, tır şoförlüğü yapan ve İstanbul’dan kiralık araçla köyüne gelen şahıs, annesini dua etmek için Yukarı Çiftlik mevkiindeki babasının kabrine götürdü. Burada annesi Fikar Talu (70) ile tartışan şahıs, annesini boğarak öldürdü. Annesinin cesedini kiraladığı araca koyan şahıs, Kırıkkale’nin Karakeçili ilçesine bağlı Sulubuk köyündeki baraj kıyısındaki yola cesedi bırakıp kaçtı.

Yol kenarında cesedi gören vatandaşlar, durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından 3 erkek 1 kız annesi olan yaşlı kadının cesedi, cenaze aracıyla Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otopsi için sabah saatlerinde cenazenin Kırıkkale Adli Tıp Kurumuna götürüleceği öğrenildi.

Annesinin cesedini yola bıraktıktan sonra İstanbul’a kaçan şahsın yakınlarına annesini öldürdüğünü itiraf ettiği ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırşehir cinayet

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