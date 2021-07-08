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  4. Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay! Hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladı

Tekirdağ'da akıllara durgunluk veren olay! Hapşırdığı için bir kişiyi bıçakladı

08.07.2021 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran kişiyi bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı. Ağzında maske olmadığı için hapşıran kişi kalçasından bıçaklanırken, bıçaklayan kişinin, ''Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın'' dediği öğrenildi.

İddiaya göre, Mehmet D. (60) Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı.

Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi.

BIÇAKLADIKTAN SONRA KAÇTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(AA)

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) maske Tekirdağ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 13 yorum
bazı gördü kurallarını bıçaklanarak öğrenmesi acı olmuş.keşke azıcık toplumda yaşamaya adapte olup, üç beş görgü kuralı edinebilseydi bunlar olmazdı. Bıçaklayan dayıyada yuh diyorum. Demek yüzüne tükürse adamı öldüreceksin
füze atsaydın abemm bıçak az olmuş
adam hakli hem 60 yaş maske yok aşı cikar karsi gelirsiniz cikmasa bulamadiniz der

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