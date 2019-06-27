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Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 14:37 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da trafik kazası: 3 yaralı

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Erol Aslan yönetimindeki 59 TH 108 plakalı hafif ticari araç, Kapaklı-Saray kara yolu Büyükyoncalı mevkisinde Ersoy Balcı idaresindeki 59 AV 233 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü Erol Aslan ile yanındaki Yusuf ve Osman Aslan yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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3 yaralı Çerkezköy Kapaklı Saray Tekirdağ

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