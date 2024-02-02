Tekmeleyerek kapıyı açan hırsız evde keyif yaptı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı... "Duş alıp tuvaletini yapmış"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesee bölgesinde yaşayan Nardi çifti, akşam yemeği için dışarı çıktıklarında evlerine izinsiz giren birinin olduğu konusunda güvenlik kamerasından bir alarm aldılar. Çift başlangıçta alarmın nedeninin köpekleri olduğunu düşündü. Ancak kamera görüntülerine baktıklarında bir yabancının arka kapıyı tekmeleyerek evlerine girdiğini gördü.

HEMEN POLİSE HABER VERDİLER

Köpekleri için endişelenen çift hemen durumu polise haber verdi. Birkaç dakika içinde polisler olay yerine gelerek hırsızı kıskıvrak yakaladı. Polisler geldiğinde hırsızın oturma odasında üzerinde sadece bir havluyla oturması dikkatleri çekti.

WIS News 10'un haberine göre ev sahibi Kerigan Nardi, "Çıplaktı ve kanepemizde oturuyordu. Görünce gerçekten inanamadım. Duş alıp tuvaletini yapmış. Evimde duş alırken arkasında bir miktar dışkı bıraktı. Evet, sanırım bunun ev sahipleri için güzel bir hediye olacağına karar verdi. Evi dezenfekte etme kısmı gerçekten çok yorucuydu" dedi.