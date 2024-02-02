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    4. Tekmeleyerek kapıyı açan hırsız evde keyif yaptı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı... "Duş alıp tuvaletini yapmış"

    Tekmeleyerek kapıyı açan hırsız evde keyif yaptı! O anlar güvenlik kamerasına yakalandı... "Duş alıp tuvaletini yapmış"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    02.02.2024 15:05 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesee bölgesinde yaşayan Nardi çifti akşama yemeği için dışarı çıktığında ilginç bir sürprizle karşılaştı. Evlerinde bulunan güvenlik kamerasının alarm vermesi üzerine kontrol eden çift, mülklerinde banyo yapan bir yabancıyı fark etti. Evde keyif yapan hırsız polise kıskıvrak yakalandı.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Tennesee bölgesinde yaşayan Nardi çifti, akşam yemeği için dışarı çıktıklarında evlerine izinsiz giren birinin olduğu konusunda güvenlik kamerasından bir alarm aldılar. Çift başlangıçta alarmın nedeninin köpekleri olduğunu düşündü. Ancak kamera görüntülerine baktıklarında bir yabancının arka kapıyı tekmeleyerek evlerine girdiğini gördü.

    HEMEN POLİSE HABER VERDİLER

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    Köpekleri için endişelenen çift hemen durumu polise haber verdi. Birkaç dakika içinde polisler olay yerine gelerek hırsızı kıskıvrak yakaladı. Polisler geldiğinde hırsızın oturma odasında üzerinde sadece bir havluyla oturması dikkatleri çekti.

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    WIS News 10'un haberine göre ev sahibi Kerigan Nardi, "Çıplaktı ve kanepemizde oturuyordu. Görünce gerçekten inanamadım. Duş alıp tuvaletini yapmış. Evimde duş alırken arkasında bir miktar dışkı bıraktı. Evet, sanırım bunun ev sahipleri için güzel bir hediye olacağına karar verdi. Evi dezenfekte etme kısmı gerçekten çok yorucuydu" dedi.

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    Hırsız Amerika
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