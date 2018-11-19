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Teknik aksaklıklar nedeniyle derbi ertelendi!

ESPOR HABERLERİ  | 19.11.2018 11:38 | Son Güncelleme

Wolfteam’in rekabetçi ligi ASUS Wolfteam Ligi’nde altıncı haftanın ikinci gün karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor karşılaşacaktı. 18 Kasım Pazar günü oynanması planlanan derbi teknik aksaklıklar nedeniyle tamamlanamadı ve ileriki bir tarihe ertelendi.

Teknik aksaklıklar nedeniyle derbi ertelendi!

Wolfteam’in rekabetçi ligi ASUS Wolfteam Ligi’nde altıncı haftanın ikinci gün karşılaşmasında 1907 Fenerbahçe ile Galatasaray Espor karşılaşacaktı. 18 Kasım Pazar günü oynanması planlanan derbi teknik aksaklıklar nedeniyle tamamlanamadı ve ileriki bir tarihe ertelendi.

İkili arasınaki ilk maçı 1907 Fenerbahçe kazanırken, serinin ikinci maçında teknik aksaklıklardan dolayı ara verildi. Ertelenen maçın ne zaman yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
eSpor wolfteam

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