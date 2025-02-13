Telefon şifresini unuttu! Alışveriş merkezinde sinir krizi geçirdi... Kendisini yerden yere vurdu: Yetmedi çığlık çığlığa bağırdı

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ın Isaan eyaletinin Khon Kaen bölgesindeki bir alışveriş merkezinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada viral oldu. Görüntülerde telefonun şifresini hatırlayamadığı için bir adam mağazanın telefonunu tamir edememesi nedeniyle çılgına döndü.

YERE YUMRUK ATTI

Mağazadan büyük bir öfkeyle dışarı çıkan adam çömelerek yere yumruk attı ve ayağa kalkıp yürümeye başlamadan önce çığlık çığlığa kaldı. Tanıklar, alışveriş merkezinden çıkarken birkaç eşyayı parçaladığını söyledi. Ayrıca, motosikletiyle ayrılmadan önce dışarıdaki diğer alışveriş yapanlara ait motosikletlere ve motosiklet kasklarına da zarar verdi.

AKIL HASTALIĞI VARMIŞ

AVM'de sinir krizi geçiren adam birkaç saat içinde polisler tarafından yakalandı. Adamın ailesiyle iletişime geçildiğinde ise akıl hastalığı olduğu öğrenildi. Channel 7'nin haberine göre, polis adamı uygun tedavi için Khon Kaen Rajanagarindra Psikiyatri Hastanesi'ne nakletti. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.