HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Telefonda duyduklarına kanıp arabasını bile sattı! 1 kilo altın, 70 bin Euro... Yabancı uyruklular, yaşlı adamı soyup soğana çevirdi

Telefonda duyduklarına kanıp arabasını bile sattı! 1 kilo altın, 70 bin Euro... Yabancı uyruklular, yaşlı adamı soyup soğana çevirdi

18.09.2023 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yabancı uyruklu üç kişi 79 yaşındaki Abdullah Karaca'yı arayıp kendilerini savcı, polis olarak tanıttı, ardından "çok gizli bir FETÖ operasyonu" için paraya gerek duyulduğunu söylediler. "Devlete yardımınız lazım" deyip adamı sözde operasyondan kimseye söz etmemesi için uyaran yabancı uyruklu dolandırıcılar yaşlı adamı adeta soyup soğana çevirdi. Dolandırıcıların ağına düşen adam aracını bile satıp parasını verdi.

Telefonda duyduklarına kanıp arabasını bile sattı! 1 kilo altın, 70 bin Euro... Yabancı uyruklular, yaşlı adamı soyup soğana çevirdi

Kütahya'da yaşayan Abdullah Karaca (79), kendisine gelen telefonda dolandırıcıların söylediğine kanıp verdiği 4 milyon liranın 15 Eylül tarihinde geri döneceğini sandı ancak beklediği gibi olmadı. Emniyet ekipleri devreye girince 20'li yaşlardaki yabancı uyruklu 3 dolandırıcı kıskıvrak yakalandı.

devlete-yardiminiz-lazim-denilerek-4-milyon-lira-dolandirildi_9045_dhaphoto1

Gediz'e bağlı Altınkent köyünde oturan ve yurt dışından emekli Abdullah Karaca'yı telefonla arayan kişiler, kendilerini savcı ve polis olarak tanıtarak bir FETÖ operasyonu yapılacağını ve paraya ihtiyaç olduğunu söyledi. Dolandırıcılar, "Devlete yardımınız lazım. Bu konudan kimseye bahsedemezsiniz, çok gizli operasyon" diyerek Karaca'yı ikna etti.

devlete-yardiminiz-lazim-denilerek-4-milyon-lira-dolandirildi_9045_dhaphoto3

Abdullah Karaca, eşi ile birlikte evden aldıkları 1 kiloya yakın altın ve 70 bin euro parayı Gediz Devlet Hastanesi yakınlarında buluştuğu 3 kişiye teslim etti. Dolandırıcılar ayrıca, Karaca'nın kendisine ait otomobili satıp parasını verdikleri IBAN numarasına havale etmesini de istedi. Dolandırıcıların sarmalından kurtulamayan Karaca, Uşak'ta bir oto galerisine 410 bin liraya sattığı aracın parasını da verilen IBAN numarasına havale etti.

devlete-yardiminiz-lazim-denilerek-4-milyon-lira-dolandirildi_9045_dhaphoto2

DOLANDIRILDIĞINI ANLADI, POLİSE BAŞVURDU

Abdullah Karaca kendisine, "Operasyonun 15.09.2023 tarihinde bitecek. Gönderdiğin paralar ve altınlar operasyon sonunda sana geri verilecek" diyen dolandırıcılardan bir daha haber alamayınca şüphe üzerine polise başvurdu.

Gediz İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan çalışmaların ardından belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda yabancı uyruklu 3 şüpheli H.E.H. (20), R.E. (26) ve M.H.B. (22) yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli Gediz Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklandı.

Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi
3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı 3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçları dökülenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuşSaçları dökülenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuş
Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildiBakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi
Kadınlar vapurdaki kavganın ortasında kaldı! "Öldürecekler birbirlerini"Kadınlar vapurdaki kavganın ortasında kaldı! "Öldürecekler birbirlerini"
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Oğlunu ağlayan pozlar vermesi için zorladı! "Bunun adı taciz"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Bir anda ortaya çıktı! Çığlık çığlığa kaçtılar...

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Sesten korktu manzaraya inanamadı! Arka bahçesine göktaşı düştü

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.