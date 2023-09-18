HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi

18.09.2023 08:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen terör operasyonunda 1'i kırmızı listede 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Açıklamasının devamında Bakan Yerlikaya "Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

SON DAKİKA | Bakan Yerlikaya duyurdu! 1'i kırmızı listede 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadeleye ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Yerlikaya yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"Diyarbakır Kulp'ta 1'i kırmızı, 1'i turuncu ve 1'i de gri kategoride olmak üzere 4 terörist etkisiz hale getirildi.

Aziz Milletimizin bilmesini isterim ki: Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize azim ve kararlılıkla devam edeceğiz.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığımız koordinesinde, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü ve Havacılık Dairesi Başkanlığınca yapılan çalışmalar sonucu;

Diyarbakır Kulp İlçesi ağaçlık alanda tespit edilen 4 terörist, Jandarma Genel Komutanlığı işbirliğinde JÖH ve PÖH unsurları, ATAK helikopterleri ile EGM İHA ve J-SİHA'ların düzenlediği ortaklaşa operasyonla etkisiz hale getirildi.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin:

BTÖ’nün sözde- Orta Saha ve Amed Eyalet Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Bakanlığımızca Terörden Arananlar KIRMIZI Kategori'de aranma kaydı bulunan Axin Muş kod adlı Hülya Demirer;

BTÖ’nün sözde Lice Ferhat Gücü Sorumlusu olarak faaliyet gösteren, Terörden Arananlar TURUNCU Kategori'de aranma kaydı bulunan Rohat Pasur kod adlı Cihat Ay ile

Terörden Arananlar Listesi GRİ Kategori'de aranma kaydı bulunan Demhat kod adlı Çetin Temel DEMHAT isimli örgüt mensupları oldukları tespit edildi. Diğer teröristin kimlik tespiti çalışması devam etmektedir.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman Emniyetimizi ve kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum.

Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadığınız için hepinizi alınlarınızdan öpüyorum"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saçları dökülenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuşSaçları dökülenler dikkat! Avuç avuç dökülen saçların nedeni meğer buymuş
Kadınlar vapurdaki kavganın ortasında kaldı! "Öldürecekler birbirlerini"Kadınlar vapurdaki kavganın ortasında kaldı! "Öldürecekler birbirlerini"
İbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! her bir yağ hücresini cayır cayır yakıyorİbrahim Saraçoğlu'ndan mucize kür! her bir yağ hücresini cayır cayır yakıyor
Anahtar Kelimeler:
pkk Diyarbakır Ali Yerlikaya

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Suikast sonucu öldürüldü! Silahlarıyla birlikte gömüldü

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Metrelerce yükseğe çıkıp mahsur kalan hız trenini itmeye başladı

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Sahra Çölü'nü gören tanıyamadı! Şoke eden görüntü...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.