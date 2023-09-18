HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. 3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı

3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı

18.09.2023 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankaralı bir iş insanı 3 milyon 700 bin TL ödeyerek sıfır km lüks bir araç satın aldı. 40 km kullanıp ekspere gittiğinde de hayatının şokunu yaşadı. Ankaralı iş insanının aldığı lüks otomobilinin iki kapısının değiştiği ortaya çıktı. Aracın kusurlu olmasının ardından bayiden aldığı cevapla ikinci şoku yaşayan iş insanı konuyu yargıya taşıdı.

3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı

Ankaralı iş insanı aracını sadece 40 km kullandı, ekspere gittiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü sıfır km aldığı aracı iddiaya göre kusurlu çıktı. Sol ön ve arka kapılar değişmişti. Seri numaraları uymayan kapıların boya mikronu da farklıydı. Birkaç yerden aldığı eksper raporuyla aracı aldığı bayiye giden iş insanı aldığı cevapla da ikinci şoku yaşadı.

3

"HERHANGİ BİR KUSURUNUN OLMADIĞINI BİLDİRDİLER"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarıyla ilgili iş insanı şunları ifade etti:

"Getirdik, baktırdık sonuç olarak şok olduk. 2 kapının değişik olduğu söylendi. Kapıların söküldüğü, vidaların oynandığını kendimiz gözlerimizle gördük. Almanya ile yazışıp size neticesini bildireceğiz dediler. 2-3 gün sonra ise aracın herhangi bir kusurunun olmadığını bildirdiler. Kapıları değişik bir aracı kabul edemeyeceğimizi söyleyip değişim talep ettik ama kabul etmediler. Araçta 400, 500 bin TL'lik bir değer kaybı olur diye düşünüyorum.

"HER ARACIN BELLİ BİR SERİ NUMARASI VARDIR"

Eksper ustası ise "Kapımızın 2 civatasında sökme takma tespit ettik. Her aracın belli bir seri numarası vardır. Sağ kapıları uyarken sol kapıların numaralarının uymadığını gördüm. Bunu herkes fark edemez" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ne parasız kalmak ne stres! O rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz, bu belirtiler varsa hemen harekete geçinNe parasız kalmak ne stres! O rahatsızlığa yakalanmış olabilirsiniz, bu belirtiler varsa hemen harekete geçin
Erdoğan, Türkevi’nde Elon Musk’ı kabul etti! Tesla fabrikası için çağrı yaptıErdoğan, Türkevi’nde Elon Musk’ı kabul etti! Tesla fabrikası için çağrı yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Biden ile mutabık kaldık'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken açıklamalar! 'Biden ile mutabık kaldık'
Anahtar Kelimeler:
Otomobil eksper

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

9 yaşındaki öğrenci öğretmeni tarafından metal cetvelle darp edildi

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Uyuşturucu partisine 11 yaşındaki oğluyla birlikte gitti

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Yasak aşka itfaiye yardımı! Çarşafla pencereden kaçmak istedi ama...

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.