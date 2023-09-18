3 milyon 700 bin TL ödeyip lüks araç aldı! Sadece 40 km kullanıp hayatının şokunu yaşadı

Ankaralı iş insanı aracını sadece 40 km kullandı, ekspere gittiğinde başından aşağı kaynar sular döküldü. Çünkü sıfır km aldığı aracı iddiaya göre kusurlu çıktı. Sol ön ve arka kapılar değişmişti. Seri numaraları uymayan kapıların boya mikronu da farklıydı. Birkaç yerden aldığı eksper raporuyla aracı aldığı bayiye giden iş insanı aldığı cevapla da ikinci şoku yaşadı.

"HERHANGİ BİR KUSURUNUN OLMADIĞINI BİLDİRDİLER"

Show Haber'in haberine göre yaşadıklarıyla ilgili iş insanı şunları ifade etti:

"Getirdik, baktırdık sonuç olarak şok olduk. 2 kapının değişik olduğu söylendi. Kapıların söküldüğü, vidaların oynandığını kendimiz gözlerimizle gördük. Almanya ile yazışıp size neticesini bildireceğiz dediler. 2-3 gün sonra ise aracın herhangi bir kusurunun olmadığını bildirdiler. Kapıları değişik bir aracı kabul edemeyeceğimizi söyleyip değişim talep ettik ama kabul etmediler. Araçta 400, 500 bin TL'lik bir değer kaybı olur diye düşünüyorum.

"HER ARACIN BELLİ BİR SERİ NUMARASI VARDIR"

Eksper ustası ise "Kapımızın 2 civatasında sökme takma tespit ettik. Her aracın belli bir seri numarası vardır. Sağ kapıları uyarken sol kapıların numaralarının uymadığını gördüm. Bunu herkes fark edemez" diye konuştu.

