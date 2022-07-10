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Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir? Telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme ve öğrenme adımları

10.07.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternet, uzaktan çalışma modeliyle birlikte evlerin olmazsa olmazları arasında yerini aldı. İnternet özelliği bulunan cihazlarla modem arasında kablosuz olarak hızlıca bağlantı kurmaya yarayan Wi-Fi'lerde can alıcı nokta ise şifreler. Kullanıcılar, Wi-Fi şifresini sıkça unuttuğu için telefonlardan pratik şekilde Wi-Fi şifresi öğrenme ve değiştirme işlemlerini gerçekleştirmek istiyor. Peki telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme ve öğrenme nasıl yapılır?

Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir? Telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme ve öğrenme adımları

İçindekiler

  • Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?
  • Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir?

Telefon üzerinden Wi-Fi şifresi değiştirmek ve öğrenmek oldukça kolaydır. Eğer modem şifresini unuttuysanız ve başkalarıyla da şifrenizi paylaşmak istiyorsanız birkaç adımla hem Wi-Fi şifrenizi öğrenebilir hem de ağınıza katılımları kolaylaştırabilirsiniz. Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

Wi-Fi şifrenizi yıllar önce girmiş olsanız da unuttuğunuzda telefonunuzdan internet ağınızın şifresini hızlıca öğrenebilirsiniz. Peki telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme için hangi adımları izlemeniz gerekiyor?

iOS işletim sistemiyle çalışan bir cihaz kullanıyorsanız Wi-Fi şifresini öğrenmek için Mac bilgisayardan yardım almanız gerekecek. Macbook üzerinden Wi-Fi şifresini öğrenmek istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

  • Öncelikle iPhone telefonunuzun Ayarlar kısmına gidip iCloud seçeneğinden telefonunuzun Keychain özelliğini açın.
  • Ardından Ayarlar bölümüne geri gelerek Kişisel Hotspot’u aktif duruma getirin.
  • Mac bilgisayarınızdan telefonunuzdan açtığınız Kişisel Hotspot ağına bağlanın.
  • Spotlight uygulaması aracılığıyla Keychain Access’i açın.
  • Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bularak “Şifreyi Göster” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

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Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlardan ise şu aşamaları izleyerek Wi-Fi şifresini kolayca öğrenebilirsiniz.

  • Cihazınızın Ayarlar bölümüne giderek Bağlantılar kısmından Wi-Fi’yi seçin.
  • Bulunan ağlar içerisinde şifresini öğrenmek istediğiniz Wi-Fi ağının yanındaki Ayarlar simgesine tıklayın.
  • Sonrasında sol alt köşede bulunan “QR Kodu” seçeneğine basın.
  • QR kodunu görüntü olarak kaydedin ve Play Store uygulamasından QR kodu okuyan bir uygulama indirip bu kodu taratın.
  • Bu şekilde Wi-Fi şifresini öğrenmiş olacaksınız. Dilerseniz telefonunuzda QR kodu açıkken başka bir telefona okutarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.

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Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir?

Wi-Fi şifresi öğrenme aşamaları iOS ve Android işletim sistemli telefonlarda farklılık gösterse de telefondan modem şifresi değiştirme konusunda cihazlara göre herhangi bir fark bulunmaz. Ancak telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme adımları öncesinde, cihazınızın değiştirmek istediğiniz ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

  • Modem arayüzünden şifre değişikliği yapıldığı için telefonunuzdan kullandığınız internet tarayıcınıza (Chrome vb.) girin.
  • Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve aratın.
  • Eğer herhangi bir sayfa açılmadıysa 192.168.1.2", "192.168.2.2" veya "192.168.2.1" yazarak aratabilirsiniz.
  • Karşınıza çıkan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ilerleyin.
  • Ardından “Kablosuz” seçeneğinden Kablosuz ağ şifreleme kısmına gidin.
  • İlgili bölüme tıklayarak kullandığınız Wi-Fi şifrenizi değiştirebilirsiniz.

9 şifre değiştirme

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