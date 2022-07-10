Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir? Telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme ve öğrenme adımları

Telefon üzerinden Wi-Fi şifresi değiştirmek ve öğrenmek oldukça kolaydır. Eğer modem şifresini unuttuysanız ve başkalarıyla da şifrenizi paylaşmak istiyorsanız birkaç adımla hem Wi-Fi şifrenizi öğrenebilir hem de ağınıza katılımları kolaylaştırabilirsiniz. Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl öğrenilir?

Wi-Fi şifrenizi yıllar önce girmiş olsanız da unuttuğunuzda telefonunuzdan internet ağınızın şifresini hızlıca öğrenebilirsiniz. Peki telefondan Wi-Fi şifresi öğrenme için hangi adımları izlemeniz gerekiyor?

iOS işletim sistemiyle çalışan bir cihaz kullanıyorsanız Wi-Fi şifresini öğrenmek için Mac bilgisayardan yardım almanız gerekecek. Macbook üzerinden Wi-Fi şifresini öğrenmek istiyorsanız şu adımları izlemelisiniz:

Öncelikle iPhone telefonunuzun Ayarlar kısmına gidip iCloud seçeneğinden telefonunuzun Keychain özelliğini açın.

Ardından Ayarlar bölümüne geri gelerek Kişisel Hotspot’u aktif duruma getirin.

Mac bilgisayarınızdan telefonunuzdan açtığınız Kişisel Hotspot ağına bağlanın.

Spotlight uygulaması aracılığıyla Keychain Access’i açın.

Telefonunuzun bağlı olduğu Wi-Fi ağını bularak “Şifreyi Göster” seçeneğine tıklayarak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Android 10 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonlardan ise şu aşamaları izleyerek Wi-Fi şifresini kolayca öğrenebilirsiniz.

Cihazınızın Ayarlar bölümüne giderek Bağlantılar kısmından Wi-Fi’yi seçin.

Bulunan ağlar içerisinde şifresini öğrenmek istediğiniz Wi-Fi ağının yanındaki Ayarlar simgesine tıklayın.

Sonrasında sol alt köşede bulunan “QR Kodu” seçeneğine basın.

QR kodunu görüntü olarak kaydedin ve Play Store uygulamasından QR kodu okuyan bir uygulama indirip bu kodu taratın.

Bu şekilde Wi-Fi şifresini öğrenmiş olacaksınız. Dilerseniz telefonunuzda QR kodu açıkken başka bir telefona okutarak şifrenizi öğrenebilirsiniz.

Telefondan Wi-Fi şifresi nasıl değiştirilir?

Wi-Fi şifresi öğrenme aşamaları iOS ve Android işletim sistemli telefonlarda farklılık gösterse de telefondan modem şifresi değiştirme konusunda cihazlara göre herhangi bir fark bulunmaz. Ancak telefondan Wi-Fi şifresi değiştirme adımları öncesinde, cihazınızın değiştirmek istediğiniz ağa bağlı olup olmadığını kontrol etmeniz gerekir.

Modem arayüzünden şifre değişikliği yapıldığı için telefonunuzdan kullandığınız internet tarayıcınıza (Chrome vb.) girin.

Adres çubuğuna 192.168.1.1 yazın ve aratın.

Eğer herhangi bir sayfa açılmadıysa 192.168.1.2", "192.168.2.2" veya "192.168.2.1" yazarak aratabilirsiniz.

Karşınıza çıkan sayfada kullanıcı adı ve şifrenizi girerek ilerleyin.

Ardından “Kablosuz” seçeneğinden Kablosuz ağ şifreleme kısmına gidin.

İlgili bölüme tıklayarak kullandığınız Wi-Fi şifrenizi değiştirebilirsiniz.



