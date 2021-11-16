Telefonunuzdaki hızlı şarj özelliği yeterli değil mi? Daha hızlısı yolda!

Gün geçtikçe akıllı telefon endüstrisi de gelişiyor. Telefon üreticileri, aynı zamanda Ar-Ge çalışmalarına büyük yatırımlar da yapıyor. Bu sayede yeni akıllı telefon teknolojilerinin ortaya çıkması için bir fırsat yaratılıyor. Son zamanların en çok sevilen akıllı telefon teknolojisini sorsak, büyük ihtimalle birçok kişi hızlı şarj teknolojisi cevabını verir. Çünkü bu teknoloji sayesinde telefonlarımızı çok daha kısa sürelerde şarj etmemiz mümkün oluyor. Geçtiğimiz yıl ise 100W hızlı şarj teknolojisinin aşıldığına, 120W hızlı şarj teknolojisinin yavaş yavaş telefonlarda yer almaya başlamasına tanık olduk. Ancak yakında bu sınır da aşılacak gibi görünüyor.

150W HIZLI ŞARJ GELİYOR

Bir sızıntı kaynağına göre 150W hızlı şarj teknolojisi yolda. Sızıntıyı yapan kaynak, 150W hızlı şarj teknolojisini destekleyen bir telefonun yakında piyasaya sürülebileceğini iddia etti.

DAHA KISA SÜREDE ŞARJ İMKANI

150W hızlı şarj teknolojisi, bir telefonu 15 dakikada şarj etme imkanı sağlayan ve günümüzde birçok telefonda yer alan 120W hızlı şarj teknolojisine göre telefonlarımızı daha kısa sürede şarj etmemizi sağlayacak. Bu fark, birkaç dakika olabilir.

MADALYONUN ÖTEKİ YÜZÜ: PİLE OLUMSUZ ETKİ

Hızlı şarjın pile olumsuz etkisi ise tüketicilerin hızlı şarja şüpheyle yaklaşmasına neden oluyor. 150W'lık hızlı şarjın bu konuda biraz daha kötü bir performans göstermesini bekleyebiliriz. Ancak 150W hızlı şarj teknolojisine sahip bir telefonun adı, şimdilik bır sızıntı kaynağının gönderisinde yer aldığı için detaylara pek hakim değiliz.

