Bu telefon Apple'ın iPhone'larını utandırabilir

OnePlus, amiral gemisi akıllı telefon modelleri ile son zamanların dikkat çeken isimlerinden biri oldu. OnePlus 9 ve OnePlus 9 Pro ile diğer şirketlerle rekabet eden OnePlus, şimdi ise bir sonraki amiral gemisi serisi olacak OnePlus 10 serisi için hazırlanıyor. OnePlus 10 Pro'nun render görüntüleri birkaç gün önce ortaya çıkmış, cihazın temel özellikleri gözler önüne serilmişti. Şimdi ise OnePlus 10 Pro hakkında yeni bir detay gün yüzüne çıktı.

OnePlus 10 Pro hakkında bazı bilgiler veren güvenilir bir kaynak, cihazın 125W hızlı şarjı destekleyeceğini söyledi.

iPhone'ların üreticisi Apple, henüz kendi cihazlarına 120W hızlı şarj desteği bile vermiş değil. Bu açıdan bakarsak, OnePlus 10 Pro'nun 125W hızlı şarj desteği sunması Apple'ın iPhone'larını utandırabilir gibi görünüyor.

Yine de Apple'ın rekabette geri kalmamak adına bazı planları olabilir. Belki de şarj hızı konusunda dezavantajlı bir konuma düşen Apple, gelecek yıl çıkması beklenen iPhone 14'ün şarj hızında bir iyileştirmeye gidebilir.

Sooo... I'm back from the Future again, this time with the very first and early look at the #OnePlus10Pro in form of stunning 5K renders!



On behalf of @ZoutonUS -> https://t.co/OPSs1ray1P pic.twitter.com/A6h1EfT98a