Telegram'a yeni özellik geldi, WhatsApp'a rakip oldu!

Telegram çok değil bundan yaklaşık bir ay kadar önce kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşamıştı. Bu artışın nedeni ise yaşanan bir dijital göçtü. Zira WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası, pek çok kişi WhatsApp alternatifi uygulamalar Telegram, BiP ve Signal'i tercih ettiğini söylemişti.

Telegram, yeni kullanıcılarını ise onların geçişini basitleştirecek özelliklerle karşılamıştı. WhatsApp geçmişini Telegram'a aktarma özelliği de bunlardan biriydi. Nitekim Telegram, 7.5.0 güncellemesi ise uygulamasına bir dizi yeni özellik daha getirdi. Bu özelliklerin en dikkat çekeni ise mesajları otomatik silme özelliği oldu.

TELEGRAM'A MESAJLARI OTOMATİK SİLME ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Telegram'ın mesajları otomatik silme özelliği, adından da anlaşılacağı üzere mesajların belirli bir zaman sonra otomatik olarak silinmesine dayanıyor. Telegram'ın kendi kanalından yaptığı açıklamaya göre, mesajlar gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra herkesten otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabilecek. Telegram gruplarında ve kanallarında ise bu özellik sadece yöneticiler tarafından kontrol edilebilecek.