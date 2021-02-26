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Telegram'a yeni özellik geldi, WhatsApp'a rakip oldu!

26.02.2021 15:47 | Son Güncelleme:
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Telegram'a yeni özellik geldi, WhatsApp'a rakip oldu!

Telegram WhatsApp'ın gizlilik sözleşmesi kararı sonrası WhatsApp alternatifi uygulamalar arasında listeleniyordu. Şimdi ise iOS ve Android uygulamalarını bulunan Telegram, mesajları otomatik silme özelliği kazandı.

Telegram çok değil bundan yaklaşık bir ay kadar önce kullanıcı sayısında büyük bir artış yaşamıştı. Bu artışın nedeni ise yaşanan bir dijital göçtü. Zira WhatsApp'ın yeni gizlilik kararı sonrası, pek çok kişi WhatsApp alternatifi uygulamalar Telegram, BiP ve Signal'i tercih ettiğini söylemişti.

Telegram, yeni kullanıcılarını ise onların geçişini basitleştirecek özelliklerle karşılamıştı. WhatsApp geçmişini Telegram'a aktarma özelliği de bunlardan biriydi. Nitekim Telegram, 7.5.0 güncellemesi ise uygulamasına bir dizi yeni özellik daha getirdi. Bu özelliklerin en dikkat çekeni ise mesajları otomatik silme özelliği oldu.

TELEGRAM'A MESAJLARI OTOMATİK SİLME ÖZELLİĞİ EKLENDİ

Telegram'ın mesajları otomatik silme özelliği, adından da anlaşılacağı üzere mesajların belirli bir zaman sonra otomatik olarak silinmesine dayanıyor. Telegram'ın kendi kanalından yaptığı açıklamaya göre, mesajlar gönderildikten 24 saat veya 7 gün sonra herkesten otomatik olarak silinecek şekilde ayarlanabilecek. Telegram gruplarında ve kanallarında ise bu özellik sadece yöneticiler tarafından kontrol edilebilecek.

Telegram otomatik mesaj silme

WHATSAPP'IN SÜRELİ MESAJLARINA RAKİP OLDU

WhatsApp da otomatik mesaj silme özelliğini 'süreli mesajlar' adı altında kullanıma sunmuştu. Telegram otomatik mesaj silme özelliği ile bir anlamda WhatsApp'a rakip oldu.

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