Teletabiler'in (Teletubbies) 'Güneş bebeği' anne oldu! Bebeğinin adını bakın ne koydu? Gönderme yapmayı ihmal etmedi

Herkesin tanıdığı bir isim olmamasına rağmen Teletabiler'in 'Güneş bebeği' sima olarak ikonik bir karakterdi. Teletabiler'in veda zamanı geldiğinde bir anda ortaya çıkan Güneş'in içindeki 9 aylık bebek yüzü 90'lı yılların en konuştuğu konulardan biriydi. 365 bölüm boyunca bebek olan isim şimdilerde 28 yaşında genç bir kadın. Üstelik ocak ayının ortasında ilk kucağına aldı. Aylar sonra bebeğiyle paylaşım yapan Smith'in isim seçimi de herkesi gülümsetti.

Poppy Rae Latham adında bir kız çocuğu olduğunu ve göbek adının Güneş Bebek rolündeki güneş ışığına bir gönderme olduğunu paylaşan Smith, küçük kızı ve sevgilisiyle ayna karşısında çekilen bir selfiesini hayranlarına gösterdi.