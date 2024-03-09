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    4. Teletabiler'in (Teletubbies) 'Güneş bebeği' anne oldu! Bebeğinin adını bakın ne koydu? Gönderme yapmayı ihmal etmedi

    Teletabiler'in (Teletubbies) 'Güneş bebeği' anne oldu! Bebeğinin adını bakın ne koydu? Gönderme yapmayı ihmal etmedi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.03.2024 13:54
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    Dünya genelinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan Teletabiler'in (Teletubbies), çizgi filmdeli karakterin yanında Güneş bebeğiyle de tanınıyordu. 1997 ile 2001 yılları arasında yayınlanan çizgi filmin Teletabiler'in 'Güneş bebeği' (Teletubbies Sun Baby) olarak Jess Smith üstlendi. Şimdilerde 28 yaşında olan Smith anne oldu.

    Herkesin tanıdığı bir isim olmamasına rağmen Teletabiler'in 'Güneş bebeği' sima olarak ikonik bir karakterdi. Teletabiler'in veda zamanı geldiğinde bir anda ortaya çıkan Güneş'in içindeki 9 aylık bebek yüzü 90'lı yılların en konuştuğu konulardan biriydi. 365 bölüm boyunca bebek olan isim şimdilerde 28 yaşında genç bir kadın. Üstelik ocak ayının ortasında ilk kucağına aldı. Aylar sonra bebeğiyle paylaşım yapan Smith'in isim seçimi de herkesi gülümsetti.

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    Poppy Rae Latham adında bir kız çocuğu olduğunu ve göbek adının Güneş Bebek rolündeki güneş ışığına bir gönderme olduğunu paylaşan Smith, küçük kızı ve sevgilisiyle ayna karşısında çekilen bir selfiesini hayranlarına gösterdi.

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