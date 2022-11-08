HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Televizyonda gördüğü ağrı kesici kremden aldı, hayatı altüst oldu! Termal otel davetiyesi, kabusu oldu: Kan kusturdular

Televizyonda gördüğü ağrı kesici kremden aldı, hayatı altüst oldu! Termal otel davetiyesi, kabusu oldu: Kan kusturdular

08.11.2022 07:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder, televizyonda gördüğü ağrı kesici krem reklamı sonrası sipariş verdi. Paketi geldiğinde ise içinde, Yalova'da bir termal otele ait davetiye gördü. Konaklamak için otele giden yaşlı adamın hayatı, o günden sonra adeta kâbusa döndü. Devre mülk adı altında başlayan dolandırıcılık sonrası yaklaşık 3 milyon 500 bin lirasını kaybeden yaşlı adamın yuvası bile dağıldı.

Televizyonda gördüğü ağrı kesici kremden aldı, hayatı altüst oldu! Termal otel davetiyesi, kabusu oldu: Kan kusturdular

Türlü yollarla insanların milyonlarını alan dolandırıcılar bu kez ağrı kesici krem ve termal otel üzerinden vurgun yaptı. İstanbul'da yaşayan 70 yaşındaki Mehmet Önder iddiaya göre, televizyonda gördüğü bir ağrı kesici kremden sipariş verdi. Ancak kremin yanında bir de, Yalova'da termal otele ait olduğu yazan ve 2 gün ağırlama içeren bir davetiye geldi.

DEVRE MÜLK YALANIYLA HAYATINI KÂBUSA ÇEVİRDİLER

Yalova'ya gittiğinde ise kendisine devre mülk teklif edildiğini öne süren Önder, kâr edeceğini düşünerek kredi çekti, evini sattı. Show Haber'de aktarılanlara göre, yaşlı adamın gözünü boyayan dolandırıcılar hep daha pahalı devre mülkü sattıktan sonra 4-5 kat para kazanacağını vaat etti.

erutr

3,5 MİLYON LİRASI GİTTİ! "KAN KUSTURDULAR"

Hayatı altüst olan, yuvası dahi yıkılan yaşlı adam olayı şöyle anlattı:

Bizi davet ettiler Yalova'ya, dolandırıcılık orada başladı. 'Sizi şehit ve gazi yakını gösterirsek 14 bin 800 liraya burayı vereceğiz' dediler. 29 bine göre cazip geldi. Keşke gelmeseydi, almasaydım. İmza attım, vekaletname verdim. Kredi çektik, evi sattık, 3 milyon 450 bin lira param gitmiş vaziyette, dolandırıldım. Tehditler, ölümler.. Her şey başımda şu anda. Kan kusturdular.

ELİNDE HİÇBİR ŞEY KALMADI

İddiaya göre önce Yalova'daki termal otel dolandırıcıları yaşlı adamın önce paralarını aldı, sonra da başka firmalar defalarca kredi çektirdi. Bu süreçte Mehmet Önder, İstanbul'da ne kadar malı mülkü varsa hepsini ve paralarını kaptırdı. Yuvası yıkılan ve boşanma davasını bekleyen yaşlı adam şikayetçi oldu ancak alacaklılar da bir yandan arayamaya devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonuİzmir merkezli 12 ilde FETÖ operasyonu
Yaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat ettiYaşlı kadın feci şekilde can verdi! 'Annem' diyerek feryat etti
Bakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltıBakan Soylu duyurdu! Sabah 05.30'da başladı, çok sayıda kişiye gözaltı
Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Yalova otel

En Çok Okunan Haberler

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

'Koop bakkal' dönemi başlıyor! Artık mahalle bakkalarında da satılabilecek: Marketler bir rafını hazırladı bile: Piyasa için olumlu

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Yalı Çapkını'ndaki yalı bakın kimin çıktı! Yapımcının ödediği parayı...

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

Son dakika: Türkiye'nin gözü Kabine toplantısında! Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 3.2 milyar hesaplara yatıyor

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

"Genital organıma cop sokmak istedi" Rezidansta işkencede...

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Bir köy internette 260 bin euroya satışa çıkarıldı! Sebebi büyükşehirlere göç: Çok sayıda telefon alıyoruz

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

Orduya 'hazır ol' emri vermişlerdi! NATO iki ülkeye çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Vajina Müzesi'nden olay paylaşım! ''Madem ki özgürüz...''

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Bu faydasını daha önce duymadınız: Bir haftada yok ediyor

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Kışın çok ihtiyacınız olacak! "Keşke indirimdeyken alsaydım." dememek için acele edin!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Güçlü tırnaklara sahip olmanın ipuçları!

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Kalp sağlığını zırh gibi korur, hastalıkları uzak tutar

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Bir kez alın, ömür boyu kullanın! Stanley termoslarda kaçırılmayacak fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.