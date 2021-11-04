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  4. Temel Kotil duyurdu! Yerli savaş uçağının ilk parçası üretildi

Temel Kotil duyurdu! Yerli savaş uçağının ilk parçası üretildi

04.11.2021 16:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yerli savaş uçağının ilk parça üretimini gerçekleştirdiklerini açıkladı.

Temel Kotil duyurdu! Yerli savaş uçağının ilk parçası üretildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından Milli Muharip Uçak'a (MMU) ilişkin paylaşımda bulundu.

"İLK PARÇA ÜRETİMİNİ GERÇEKLEŞTİRDİK"

Kotil, paylaşımında, "Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Alınan bilgiye göre, MMU'da yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Parça ve alt sistemlerin üretiminde birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi firması görev alıyor.

2023'TE HANGARDAN ÇIKMASI HEDEFLENİYOR

MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkması hedefleniyor. Böylece aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak.

MMU'nun ilk uçuşunu 2026'da yapması hedefleniyor.

Kaynak: AA


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