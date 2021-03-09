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Temizlik Benim İşim dış ses kimdir? Aydoğan Temel kimdir?

09.03.2021 17:26 | Son Güncelleme:
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Temizlik Benim İşim dış ses kimdir? Aydoğan Temel kimdir?

Senelerdir seslendirme sanatçılığı yapan Aydoğan Temel 1965 senesinde Bandırma'da dünyaya gelmiştir. MSGSÜ'nde Tiyatro dalında yüksek lisans yapan ünlü sanatçı, Gary Oldman, John Malkovich ve William Macy gibi ünlü oyuncuların seslendirmelerini yapmıştır. Aydoğan Temel, şu sıralar Temizlik Benim İşim programının dış sesi olarak yer aldı.

Aydoğan Temel, lisans eğitimini İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümünde tamamlamış ancak daha sonra çok farklı bir sektörde ilerlemeyi tercih ederek tiyatro - sinema ve dansla ilgilenmeye başlamıştır. Uzun yıllar halk dansları eğitmenliği yapan Aydoğan Temel, aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik de yapmaktadır.

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1965 senesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümünde tamamladı ve ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans yaptı.

1983 senesinden beri Halk dansları eğitmeni olarak çalışan Aydoğan Temel aynı zamanda televizyon için proje üretimi, film - yarışma - dizi yazarlığı, tiyatro eğitmenliği ve seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Bunların dışında çizgi film, sinema, belgesel ve reklam filmlerinin dublajında ve yönetmenliğinde de görev almaktadır.

Bir dönem Show TV ekranlarındaki Pazar Keyfi isimli magazin programının dış sesi olan Aydoğan Temel aynı zamanda Uçankuş programında da yer alarak programın sunuculuğunu üstlenmiştir.

Geçmişten bugüne kadar John Malkovich, Gary Oldman, Gerard Depardeiu ve William Macy gibi pek çok ünlü ismin seslendirmesini başarıyla yapmış olan Aydoğan Temel, şu anda Temizlik Benim İşim programının dış sesliğini ve Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının da sunuculuğunu yapıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PROGRAMI NEDİR?

Temizlik Benim İşim, FOX TV ile hayatımıza giren bir yarışma programıdır. Bu programda sunucu Kadir Ezildi ile birlikte beş farklı yarışmacı her gün bir evi temizlemektedir.

Yarışmada, her hafta titizliğine güvenen 5 kişi yarışmakta ve her biri 4 saat içinde çok kirli bir evi temizlemeye çalışmaktadır. Yarışmada her gün yarışan yarışmacılar diğerleri ve sunucu Kadir Ezildi tarafından oylanmakta, haftanın sonunda birinci olan yarışmacı ise para ödülü kazanmaktadır.

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Zuhal Topal
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