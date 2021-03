Temizlik Benim İşim dış ses kimdir? Aydoğan Temel kimdir?

Geçmişten bugüne kadar John Malkovich, Gary Oldman, Gerard Depardeiu ve William Macy gibi pek çok ünlü ismin seslendirmesini başarıyla yapmış olan Aydoğan Temel, şu anda Temizlik Benim İşim programının dış sesliğini ve Zuhal Topal ile Sofrada yarışmasının da sunuculuğunu yapıyor.

TEMİZLİK BENİM İŞİM PROGRAMI NEDİR?

Temizlik Benim İşim, FOX TV ile hayatımıza giren bir yarışma programıdır. Bu programda sunucu Kadir Ezildi ile birlikte beş farklı yarışmacı her gün bir evi temizlemektedir.

Yarışmada, her hafta titizliğine güvenen 5 kişi yarışmakta ve her biri 4 saat içinde çok kirli bir evi temizlemeye çalışmaktadır. Yarışmada her gün yarışan yarışmacılar diğerleri ve sunucu Kadir Ezildi tarafından oylanmakta, haftanın sonunda birinci olan yarışmacı ise para ödülü kazanmaktadır.