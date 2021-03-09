Temizlik Benim İşim dış ses kimdir? Aydoğan Temel kimdir?

Aydoğan Temel, lisans eğitimini İTÜ Petrol Mühendisliği Bölümünde tamamlamış ancak daha sonra çok farklı bir sektörde ilerlemeyi tercih ederek tiyatro - sinema ve dansla ilgilenmeye başlamıştır. Uzun yıllar halk dansları eğitmenliği yapan Aydoğan Temel, aynı zamanda senaristlik ve yönetmenlik de yapmaktadır.

AYDOĞAN TEMEL KİMDİR?

Aydoğan Temel, 1965 senesinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğdu. Lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol Mühendisliği Bölümünde tamamladı ve ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Ana Sanat Dalında yüksek lisans yaptı.

1983 senesinden beri Halk dansları eğitmeni olarak çalışan Aydoğan Temel aynı zamanda televizyon için proje üretimi, film - yarışma - dizi yazarlığı, tiyatro eğitmenliği ve seslendirme çalışmaları yapmaktadır. Bunların dışında çizgi film, sinema, belgesel ve reklam filmlerinin dublajında ve yönetmenliğinde de görev almaktadır.

Bir dönem Show TV ekranlarındaki Pazar Keyfi isimli magazin programının dış sesi olan Aydoğan Temel aynı zamanda Uçankuş programında da yer alarak programın sunuculuğunu üstlenmiştir.