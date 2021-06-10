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Temmuz ayında yasaklar kalkacak mı? Dikkat çeken açıklama

10.06.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haziran ayıyla birlikte sona erecek olan kademeli normalleşme süreci sonrası alınacak tedbirler merak edilirken, 'tam açılma' bekleyenlere kötü haber geldi. Konuştuğu kabine üyelerinden aldığı bilgiyi aktaran gazeteci Candaş Tolga Işık, tedbirlerin ağustos ayında kaldırılacağını ifade etti.

Temmuz ayında yasaklar kalkacak mı? Dikkat çeken açıklama

1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme süreci kapsamında cumartesi yasağı kaldırılmış ve sokağa çıkma kısıtlaması saatleri ise 22.00'ye çekilmişti. Öte yandan kafe ve restoranlar da belli kurallar çerçevesinde açılmıştı. Yapılan açıklamada; kademeli normalleşme tedbirlerinin haziran ayı boyunca geçerli olacağı duyurulmuştu. Bu gelişmelerle birlikte vakaların her geçen gün düşmesi ve aşılamanın hızlanması, "Temmuz ayında tam açılma olur mu?" sorularını akıllara getirmişti.

TAM AÇILMA BEKLEYENLERE KÖTÜ HABER

Vatandaşlar, havaların da ısınmasıyla birlikte temmuz ayında açılma beklerken gazeteci Candaş Tolga Işık Twitter hesabından dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kabine üyeleriyle konuştuğunu ifade eden Işık, açılmanın ağustos ayında olacağını belirtti.

Son Dakika: Kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler haziran ayı boyunca devam edecekSon Dakika: Kabine toplantısı ertelendi! Tedbirler haziran ayı boyunca devam edecek

Candaş Tolga Işık paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Konuştuğum kabine üyelerindeki genel eğilim; haziran sonu yasakları önce gece 00.00'a uzatmak ve pazarı açmak ardından da ağustos ayında tamamen kaldırmak. Kararın son hali bakanlar kuruludaki değerlendirmede netleşecek ama görünen o ki temmuzda da yasaklar -bir şekilde- devam.

Aşılamada belli bir noktaya geldikten sonra Sağlık Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı özellikle son baharda kapalı mekanlara girmek isteyenlere bir takım kriterler (aşı ya da hastalık geçirmiş olmak gibi...) belirlemek üzere çalışıyor. Detaylara ulaşıp teyit edince yazacağım.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) normalleşme

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