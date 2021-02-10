Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı! 'Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum'

Ünlü şarkıcı Teoman, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolara ve gözaltılara dair Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Teoman açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bir Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Barışçıl, demokratik değerlerle yetiştim. Çiftçi, işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor çocuğuyum. Gençliğimi okuyarak ve çalışarak geçirdim. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarla tanıştım. Öğrenci kulüplerini gördüm, sorumluluk aldım, birlikte hareket ettim. Her görüşten arkadaşlarım oldu. Üniversitemden farklılıklara saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü öğrenerek mezun oldum. Şimdi ülkeme ve dünyaya faydalı bir birey olmak için elimden geleni yapıyorum.

Beni ben yapan değerleri kazandığım üniversitemde yaşananları takip ediyorum. Kaygılıyım! 150 yılı aşkın bir kültürü korumaya çalışan öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum. Öğrencileriyle, kulüpleriyle, akademisyenleriyle, binalarıyla, çimleriyle #BoğaziçiBenim