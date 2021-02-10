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Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı! 'Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum'

10.02.2021 14:07 | Son Güncelleme:
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Teoman'dan Boğaziçi paylaşımı! 'Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum'

Teoman, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi'nde yaşanan gelişmelere dair açıklama yaptı, Açıklamasında, "Kaygılıyım" diyen Teoman, "Öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum" ifadelerini kullandı.

Ünlü şarkıcı Teoman, mezunu olduğu Boğaziçi Üniversitesi’ne Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından yaşanan protestolara ve gözaltılara dair Instagram hesabından bir açıklama yaptı.

Teoman açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ben bir Boğaziçi Üniversitesi mezunuyum. Barışçıl, demokratik değerlerle yetiştim. Çiftçi, işçi, memur, esnaf, öğretmen, doktor çocuğuyum. Gençliğimi okuyarak ve çalışarak geçirdim. Türkiye’nin dört bir yanından gelen insanlarla tanıştım. Öğrenci kulüplerini gördüm, sorumluluk aldım, birlikte hareket ettim. Her görüşten arkadaşlarım oldu. Üniversitemden farklılıklara saygıyı ve birlikte yaşama kültürünü öğrenerek mezun oldum. Şimdi ülkeme ve dünyaya faydalı bir birey olmak için elimden geleni yapıyorum.

Beni ben yapan değerleri kazandığım üniversitemde yaşananları takip ediyorum. Kaygılıyım! 150 yılı aşkın bir kültürü korumaya çalışan öğrencilerin ve hocalarımın duygularını paylaşıyorum. Öğrencileriyle, kulüpleriyle, akademisyenleriyle, binalarıyla, çimleriyle #BoğaziçiBenim

Üniversitemizde geçmiş dönemlerde de olduğu gibi, sorunları barışçıl şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Tüm Boğaziçi Üniversitesi mezunu arkadaşlarımla ortak, çok basit taleplerim var:

Barışçıl yollarla tepkilerini ifade eden öğrencilerimize yönelik gözaltı, tutuklama ve ev hapsine son verilmesi.

Bu süreçte akademisyenlerin ve öğrencilerin haklı taleplerini ifade etmeleri sebebiyle karalanmalarının ve hedef gösterilmelerinin önüne geçilmesi.

Rektörün, üniversite bileşenlerinin sürece dahil olduğu, demokratik seçim ile belirlenmesi.

Yeni fakülte açılması vb. gibi üniversitenin yapısını temelden etkileyecek konularda üniversite içi özerk ve etkin mekanizmaların kullanılmasına devam edilmesi."


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