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  4. Tepki çeken paylaşım! Fenomen Esra Rabia Ünal epilasyon anlarını paylaştı

Tepki çeken paylaşım! Fenomen Esra Rabia Ünal epilasyon anlarını paylaştı

10.11.2023 10:09 | Son Güncelleme:
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Geçtiğimiz aylarda artık tesettürlü olmadığını açıklayan fenomen isim Esra Rabia Ünal gündemden düşmüyor. Sosyal medyada bikini bölgesine lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaşan fenomen şoke etti.

TikTok videolarıyla gündem olan Esra Rabia Ünal paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. TikTok'ta yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi olan Esra Rabia Ünal geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Esra Rabia Ünal şimdi de lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı. "Gelmiş bu ilişki için ne yaptın diyor" notuyla paylaşım yapan fenomene tepki yağdı.

Ünal'a "Biraz özelin kalsaydı", "Ne edep var ne izan" yorumları yağdı.

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'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada gündem olmuştu.

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