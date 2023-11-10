Tepki çeken paylaşım! Fenomen Esra Rabia Ünal epilasyon anlarını paylaştı

TikTok videolarıyla gündem olan Esra Rabia Ünal paylaşımlarıyla adından söz ettiren bir isim. TikTok'ta yaklaşık olarak 1 milyon takipçisi olan Esra Rabia Ünal geçtiğimiz aylarda tesettürden çıktığını açıklayarak gündeme gelmişti.

Esra Rabia Ünal şimdi de lazer epilasyon yaptırdığı anları paylaştı. "Gelmiş bu ilişki için ne yaptın diyor" notuyla paylaşım yapan fenomene tepki yağdı.

Ünal'a "Biraz özelin kalsaydı", "Ne edep var ne izan" yorumları yağdı.

'Bakire misin?' sorusunu 'Göğsümü gere gere 'evet bakireyim' diyebiliyorum. Kendimden çok eminim. Hiç kimse 'Esra bana verdi' diyemez' şeklinde cevaplayan fenomen sosyal medyada gündem olmuştu.







