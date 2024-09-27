Terk edilmiş halde hurdalıkta bulundu! 50 yıldır öylece duruyormuş: Toz, toprak içinde 1.5 milyon sterlin (68.555.730 TL)

Toz içinde kalan ve onlarca yıl terk edilmiş halde bırakılan arabalar, 2001 yılında hayatını kaybeden ünlü otomobil koleksiyoncusu ve Porsche Foreign Auto Wrecking'in sahibi Rudi Klein'ın koleksiyonunun bir parçasıydı.

Lamborghini'nin ikonik V-12 motorlu süper otomobilinin restore edilebilir örnekleri olan üç Miura, ekim ayı sonunda RM Sotheby's tarafından 'Hurdalık: Rudi Klein Koleksiyonu' başlıklı özel bir etkinlikte açık artırmaya çıkarılacak. Etkinlik, dünyanın en gizli otomobil koleksiyonlarından birinin ilk kez kamuoyuna açıklanması anlamına geliyor.

Üçlü arasında özellikle dikkat çeken bir diğer model ise 1968 model Lamborghini Miura P400. Bu aracın, 1970'lerde Güney Kaliforniya'ya Lamborghini ithal ettiği bilinen Lamborghini mühendisi ve test sürücüsü Claudio Zampolli'ye ait olduğu düşünülüyor. Müzayedenin, süper otomobil tarihinin bir parçasına sahip olmak isteyen koleksiyonculardan büyük ilgi görmesi bekleniyor.