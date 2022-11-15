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Terör saldırısı sonrası kaldırılmıştı! İstiklal Caddesi'ndeki beton saksı ve oturma gruplarıyla ilgili dikkat çeken açıklama: '2021'in Mart ayında...'

15.11.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı sonrası, cadde üzerindeki beton saksı ve oturma grupları kaldırılmıştı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'dan bu kararla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, "Anıtlar Kurulu 2021'in Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesine buraya konulan oturma gruplarının kaldırılması konusunda aldığı kararı tebliğ etmişti. Fakat büyükşehir belediyesi bu karara uymadı" ifadelerini kullandı. İşte Yıldız'ın o açıklamaları!

Terör saldırısı sonrası kaldırılmıştı! İstiklal Caddesi'ndeki beton saksı ve oturma gruplarıyla ilgili dikkat çeken açıklama: '2021'in Mart ayında...'

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) İstiklal Caddesi'ne yerleştirilen beton saksı ve oturma gruplarının kaldırılmasına ilişkin Anıtlar Kurulunun kararına uymadığını söyledi.

Yıldız, terör saldırısının gerçekleştiği İstiklal Caddesi'ndeki alanda yaptığı açıklamada milletçe büyük bir acı yaşandığını ancak büyük bir dayanışma içerisinde olunduğunu belirtti.

Yapılan saldırıya en büyük cevabın caddedeki dükkanların açılarak verildiğini ifade eden Yıldız, Beyoğlu Belediyesi olarak da milli bir duruşla caddeyi bayraklarla donattıklarını anımsattı.

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Devletin tüm gücü ve yöneticileriyle ilk andan itibaren bölgede olduğunu dile getiren Yıldız, "Her şeyden önce de vatandaşımızın, buradaki esnafımızın, milletimizin İstiklal'e sahip çıkması önemliydi. İstiklal Caddesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat ismini koyduğu caddedir. Dün millet İstiklal Caddesi'ne sahip çıktı, istiklaline yapılan saldırıyı da def etmesini bildi. Dimdik ayakta olduğunu da tüm dünyaya gösterdi. Farklı inanç ve kültürlerin, farklı düşüncede olanların özgürce yaşadığı yerdir Beyoğlu İstiklal Caddesi. Bundan sonra da burada kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz. İnsanlar günlük yaşantısına, esnaf ticaretine devam ediyor. Birlik ve beraberliğimizi devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

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OTURMA GRUBU VE SAKSILAR

Yıldız, bir gazetecinin sorusu üzerine cadde üzerine yerleştirilen beton saksı ve oturma gruplarının güvenlik zafiyeti oluşturacağına ilişkin büyükşehir belediyesine gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi.

Eski Beyoğlu denilen Pera bölgesinin sit alanı olduğunu aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

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"Burayla ilgili her türlü yapılaşma Anıtlar Kurulunun iznine tabi. Sadece ilçe veya büyükşehir belediyesinin değil Anıtlar Kurulunun da kararı gerekiyor. Oturma grupları Anıtlar Kurulunun kararıyla yapılmadı. Anıtlar Kurulu 2021'in Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesine buraya konulan oturma gruplarının kaldırılması konusunda aldığı kararı tebliğ etmişti. Fakat büyükşehir belediyesi bu karara uymadı. Biz de defaatle burada bir güvenlik zafiyeti olabileceğini ifade etmiştik. Maalesef bir terör saldırısından sonra dün akşam itibarıyla valiliğimiz güvenlik değerlendirmesi, Anıtlar Kurulunun öncesi ve sonrası kararı neticesinde yapılan tebligatla dün akşam büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından kaldırıldı."

AA

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patlama İstiklal Caddesi saksı terör saldırısı

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