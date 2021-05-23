Teşkilat 12. bölüm fragmanı yayınlandı |MİT'in yeni binası Kale'ye saldırı planlanıyor!

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin’in yer aldığı Teşkilat dizisinin, 12. bölüm fragmanı yayınlandı. Fenomen dizi Teşkilat'ın yeni bölümünde yaşanacak gelişmeler heyecanı üst seviyeye taşıyacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) 'Kale' olarak adlandırdığı Ankara'daki binasına saldırı planlanıyor. Mete Başkan ise özel ekibi bu saldırıyı engellemekle görevlendiriyor.

TEŞKİLAT DİZİSİNİN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Leyal’in ölümünün ardından kurulan tuzakta kurtulduğunu düşünen Fadi, seçim çalışmalarına kaldığı yerden devam etmek ister ancak vücudundaki zehir de etkisini göstermeye başlayınca hayatının tehlikede olduğunu anlar. Fadi’nin zehirlenmesiyle görevlerini tamamladıklarını düşünen ekip ülkeye dönmeye hazırlanırken bir başka haber onları adeta şok eder! Üstelik deşifre olma tehlikeleri baş gösterir. Hakkı ve Pınar, yeni bir plan ile tehlikeyi ortadan kaldırmak üzere harekete geçer.

Ceren ise ekibi deşifre etmek için çalışmaya devam ederken Yağmur’a ulaşır. Zehra’yı deşifre etmek için kızı Yağmur’u kullanmaya karar verir. Bu sırada Uzay, Amir ve Fadi arasındaki görüşme kayıtlarını incelerken önemli bilgilere ulaşır ve Türkiye’ye karşı büyük bir saldırı planlandığı anlaşılır. Saldırı planında Fadi’nin imzası vardır ve saldırıyı durdurabilecek tek kişi de yine Fadi’dir! Bu gelişme, Fadi’nin ölümünü de büyük bir sorun haline getirir! Fadi ise canının derdindedir ve çok gizli bir binadadır! Ekip, binaya sızmak için akıllara durgunluk veren yeni bir plan yapar!

