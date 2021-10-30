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Teşkilat dizisi 20. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! MİT ekibinden Zehra ve Serdar'dan İsrail'de zorlu operasyon

30.10.2021 21:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 20. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Teşkilat yeni bölümde MİT, Ariel'i yakalamak için operasyon başlatıyor. MİT'in özel ekibinden Zehra ve Serdar kimlik değiştirerek İsrail'e giriş yapıyor.

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat'ın 31 Ekim Pazar ekrana gelecek olan 20. yeni bölümünde 2. fragman yayınlandı. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

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TEŞKİLAT YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

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Ekip Suriye’deki başarılı operasyonun ardından gemi saldırısının arkasındaki tüm işbirlikçileri etkisiz hale getirmek için harekete geçer.

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Saldırının asıl planlayıcısı Ariel’e ulaşmak diğerlerine göre çok daha zordur çünkü Ariel İsrail’e kaçıp ortadan kaybolmuştur.

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Ariel’in peşini bırakmayan ekip, hedefe ulaşmanın tek yolunun İsrail’de hapishanede bulunan Ariel’in eski şoförünü ele geçirmek olduğunu öğrenir.

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Hapishaneye sızan Hakkı ve Hulki’yi zorlu bir mücadele beklemektedir. Serdar ve Zehra ise İsrail’de peşlerine takılan yerel istihbaratı atlatmak için yaratıcılıklarını kullanmak zorundadır.

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Ekip İsrail’deyken, Pınar, Halit Başkan’ın talimatıyla Yıldırım’a ulaşmak için yeni bir oyun kurar.

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Bu oyun Pınar’ın geçmişine açılan kapının anahtarı olacaktır.

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Çağlar Ertuğrul Teşkilat dizisi
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