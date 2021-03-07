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Teşkilat dizisi Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat dizisi Serdar biyografisi

07.03.2021 12:49 | Son Güncelleme:
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Teşkilat dizisi Çağlar Ertuğrul kimdir? Teşkilat dizisi Serdar biyografisi

7 Mart Pazar akşamı ekrana gelecek olan ve TRT1'de yayınlanacak olan Teşkilat dizisi, izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki Teşkilat dizisinde "Serdar" karakteriyle yer alacak olan Çağlar Ertuğrul kimdir? Çağlar Ertuğrul dizileri ve filmleri ve yaşı nedir? İşte tüm detaylar...

TRT1 ekranlarında 7 Mart 2021 itibariyle yayınlanacak olan Teşkilat dizisi izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalıyor. Daha çok pek çok farklı dizide boy gösteren sevilen oyuncu Çağlar Ertuğrul, izleyiciler tarafından araştırılıyor. Teşkilat dizisinde rol alan Çağlar Ertuğrul kimdir, Çağlar Ertuğrul dizileri neler ve kaç yaşında gibi sorular ve cevapları...

ÇAĞLAR ERTUĞRUL YAŞI NEDİR? KAÇ YAŞINDA?

Çağlar Ertuğrul 5 Kasım 1987 tarihinde Karşıyaka, İzmir'de doğdu. 33 yaşında olan oyuncu, 2005 yılında Bornova Lisesi'nden mezun oldu. Ardından 2011 senesinde Koç Üniversitesi, makine mühendisliği bölümünü bitirdi. Burada ilk defa tiyatro ile tanıştı.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL DİZİLERİ NELER? HANGİ YAPIMLARDA ROL ALDI?

13 Nisan 2009 tarihinde Koç Üniversitesi'nde "Romeolar ve Julietler" adlı bir oyunda ilk defa sahne aldı. Daha sonra yine çeşitli oyunlarda sahneye çıktı. Kendisine ait bir Youtube kanalı mevcut ve buradan çeşitli komedi tarzında eğlenceli videolar paylaşıyor. 2012 senesinde Alper Çağlar'ın yönettiği Dağ adlı bir askerî filmin baş rolünde yer aldı. Filmde, Çağlar Ertuğrul'a Ufuk Bayraktar da eşlik etti. Ertuğrul, kariyerinin devamının devamında Bana Masal Anlatma filminde ve Medcezir, Benim İçin Üzülme ve Afili Aşk gibi bazı televizyon dizilerinde de rol aldı. 2017 yılında yayınlanmaya başlayan Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde "Yağız Egemen" rolünü oynadı. Afili Aşk'ta ise "Kerem Yiğiter" karakterine hayat verdi.

ÇAĞLAR ERTUĞRUL KAZANDIĞI ÖDÜLLER

2020 8. Ayaklı Gazete Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri En İyi Romantik Komedi Dizisi Erkek Oyuncu

2018 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Dizi Oyuncusu

2019 Türkiye Gençlik Ödülleri En İyi Erkek Sinema oyuncusu

MGD 24. Altın Objektif Ödülleri En İyi Romantik Komedi Erkek Oyuncu

  1. Mutluluğun Adresi Farkındalık ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri En İyi Erkek Oyuncu

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TRT 1 Çağlar Ertuğrul
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