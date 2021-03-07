Teşkilat dizisi nerede çekiliyor? Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor ve konusu ne?

TRT1 ekranlarında yayınlanacak olan Teşkilat dizisi izleyicilerin araştırmasıyla birlikte merak konusu oldu. Pek çok başarılı oyuncuyu kadrosunda bulunduran Teşkilat dizisi nerede çekiliyor, ne zaman başlıyor ve konusu ne gibi sorular kullanıcılar tarafından merak ediliyor. İşte cevapları...

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Henüz başlamadan izleyicilerin yoğun ilgisine maruz kalan dizi 7 Mart 2021 Pazar tarihi itibariyle TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizi, konusuna da uygun olacak şekilde başkent Ankara’da çekiliyor. Sahnelerde kullanılacak mekanların gerçekliği daha iyi yansıtabilmesi için yapım ekibi tarafından Ankara’nın sokakları ve caddeleri tercih edildi.

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU

Teşkilat dizinin konusu, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın arka planını ekranlara taşıyan bir aksiyon ve macera türü içeriyor. Sürekli olarak yabancı istihbarat servislerinin operasyonlarına maruz kalan ülkemizde, Ankara'daki SİHA fabrikasına bir terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri organizasyonu ile gerçekleştirildiği tespit edilir. Bu saldırıların üzerine MİT içinde çok gizli bir ekip kurulur. Bu ekip vatanı için hayatlarından vazgeçerek saldırıların arkasındaki güçleri tespit edecek ve olağanüstü yöntemlerle bu güçleri ortadan kaldıracaktır.

