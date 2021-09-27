Teşkilat dizisi Yıldırım karakteri kimdir? Gürkan Uygun kaç yaşında, aslen nereli?

Teşkilat dizisinde Yıldırım karakterini kimin canlandırdığı merak ediliyor. Gürkan Uygun'un hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Teşkilat dizisi Yıldırım karakteri kimdir?

GÜRKAN UYGUN KİMDİR?

Gürkan Uygun, aslen Gürcü asıllıdır. İzmit'te 27 Mayıs 1974 tarihinde dünyaya gelen Uygun, lise yıllarında tiyatro ile tanışmış ve 1990 yılında amatör tiyatroya başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na girdi. Dormen Tiyatrosu'nda eğitim almıştır. 1994 senesinde televizyon dizilerinde rol almaya başlamıştır.

Daha sonra Tatlı Kaçıklar, Böyle mi Olacaktı, Yedi Numara, Deli Yürek, Şapkadan Babam Çıktı adlı dizilerde rol almıştır. Kurtlar Vadisi serisinde Memati Baş karakterini canlandırmış ve bu rolüyle kitlelerce tanınmıştır. Muhteşem Yüzyıl dizisinde Mimar Sinan karakterini canlandırmıştır.

Uygun, 2013-2015 tarihleri arasında yayınlanan Kaçak dizisinde Serhat Hakeri karakterini canlandırmıştır. 2018-2020 yılları arasında Payitaht: Abdülhamid dizisinde Halil Halit Bey karakterini canlandıran başarılı isim 2020'de yayınlanmaya başlayan Uyanış: Büyük Selçuklu isimli dizide Hasan Sabbah'ı canlandırmıştır.

