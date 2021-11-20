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Teşkilat dizisinde beklenmeyen gelişme! Gürkan Uygun veda edecek iddiası gündeme bomba gibi düştü

20.11.2021 23:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı (MİT) konu alan Teşkilat dizisinin 23. yeni bölümünden 3. fragman yayınlandı. Teşkilat yeni fragmana, Serdar’ın Zehra’ya olan duygularını anlatması damga vuruyor. Çok izlenen Teşkilat dizisiyle ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teşkilat’ın Yıldırım’ı Gürkan Uygun’un diziden ayrılacağı öne sürüldü.

Teşkilat 23. bölümden 3. fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.

Teşkilat 23. yeni bölüm 2. fragmanı! Zehra ve Serdar'ı şoke eden satranç oyunuTeşkilat 23. yeni bölüm 2. fragmanı! Zehra ve Serdar'ı şoke eden satranç oyunu

GÜRKAN UYGUN VEDA MI EDİYOR?

TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde Gürkan Uygun'un hayat verdiği Yıldırım karakterinin yakın zamanda diziye veda edeceği iddia edildi.

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Dizinin kötü adamı Yıldırım’ı canlandıran Gürkan Uygun’un daha önce Yıldırım'ın yerinde rol alan Fadi karakterinde olduğu gibi diziden ayrılacağı öne sürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Teşkilat dizisi
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