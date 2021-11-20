Teşkilat dizisinde beklenmeyen gelişme! Gürkan Uygun veda edecek iddiası gündeme bomba gibi düştü

Teşkilat 23. bölümden 3. fragman izleyicilerin beğenisine sunuldu. TRT 1'in Milli İstihbarat Teşkilatı'nı konu alan dizisi Teşkilat dizisi 21 Kasım Pazar akşamı 23. bölümüyle ekrana gelecek. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Turgut Tunçalp, Gürkan Uygun ve Hakan Boyav'ın yer aldığı Teşkilat'ın yeni bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak.
TRT 1'in MİT destekli Teşkilat dizisinde Gürkan Uygun'un hayat verdiği Yıldırım karakterinin yakın zamanda diziye veda edeceği iddia edildi.
Dizinin kötü adamı Yıldırım’ı canlandıran Gürkan Uygun’un daha önce Yıldırım'ın yerinde rol alan Fadi karakterinde olduğu gibi diziden ayrılacağı öne sürüldü.
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