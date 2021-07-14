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Tesla'dan tam otonom sürüş güncellemesi!

14.07.2021 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla tarafından geliştirilen otonom sistemler genellikle deneme aşamasında. Kullanıcıların tam otonom sürüş anlamına gelen FSD sistemi için beta güncellemeler aldığı biliniyor. Bu tür deneme güncellemeleri sayesinde yapay zeka teknolojisi çok daha ciddi oranda gelişiyor.

Tesla'dan tam otonom sürüş güncellemesi!

Yeni otonom sistem; araçları, tabelaları ve insanlara iyi bir şekilde algılayabiliyor. Fakat asıl problem verilen kararlarda. Ne yazık ki bazı yanlış kararlar nedeniyle otonom sürüş büyük kazalara neden olabiliyor. Tesla tarafından yayınlanan yeni güncelleme ise tamamen bunu geliştirme üzerine kurulu.

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Elektrikli otomobil devi Tesla, kullanıcılarını defalarca uyardı. Yeni geliştirilen otonom sistemlerin araç kontrolüne sahip olmak gibi bir gücünün olmadığı ifade edildi. Yani yapay zeka çok basit durumlarda bile şaşırabiliyor. Mesela durduk yere park alanlarına girmesi bunlardan sadece bir tanesi.

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YOLDA UYUYANI VAR

Geçtiğimiz aylarda bir Tesla sürücüsü bu nedenle ceza almıştı. Sürücü koltuğuna yapay zeka sistemini kandıracak bir nesne bırakan kullanıcılar arka koltukta uyuyor veya etrafı izliyor. Bu durumda yapay zeka tam olarak ne yapması gerektiğini bilmediği için kazalara neden oluyor. Özellikle kavşaklardan ve dönel kavşaklardan dönme en büyük problemler arasında.

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre tam otonom sistemlerin oturması için en az 2 yıl daha gerekiyor. Ancak bazıları bunun 5 yılı bile bulacağını söylüyor.

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