Tesla Model S Plaid direksiyon şikayeti ile gündemde!

Tesla Model S Plaid geçtiğimiz günlerde Tesla'nın fabrikasında düzenlenen bir etkinlik ile resmen duyuruldu. Otomobil, tasarımıyla Model S'e benzese de ürettiği güç bakımından Model S'ten ayrışıyordu. 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabilen otomobil, aynı zamanda dünyanın en hızlı seri üretim aracı olarak lanse edilmişti.

Model S Plaid'in en dikkat çeken yanlarından biri de direksiyonu idi. Bugüne dek arabalardaki direksiyon simidi genellikle yuvarlak bir tasarım ile karşımıza çıksa da Tesla, Model S Plaid ile birlikte bunu değiştirdi. Çift kollu, F1 araçlarındaki direksiyonlara benzeyen bir direksiyon Model S Plaid'e eklendi.

Tesla'nın bu yeni direksiyon seçimi doğal olarak ortaya çıktığında bazı tartışmalara neden oldu. Kimileri direksiyonu övdü, kimileri ise karşıt tepkiler verdi. Şimdi ise ortaya çıkan videolar, direksiyon simidi hakkındaki tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

Twitter'da ortaya çıkan iki farklı videoda Model S Plaid'in direksiyon simidini döndürmenin o kadar kolay olmadığı görülüyor. Görünüşe bakılırsa direksiyonun 900 derecelik dönüşü, tasarımı ve butonları sürücünün işini pek de kolaylaştırmıyor. Hatta videolardan birinde sürücü direksiyonu döndürürken yanlışlıkla kornaya basıyor.

This dude uses the yoke in the Tesla Model S and it looks abysmal. Turning rotation is so stupid (Model S is 900° (F1 car with same “yoke-style” is 300-400°)) and the dude accidentally hits the horn on the dumb, rotating, capacitive buttons at 1:45. BAD! https://t.co/k5mrARRB0D