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Tesla Model S Plaid direksiyon şikayeti ile gündemde!

15.06.2021 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elon Musk'ın bizzat tanıttığı Tesla Model S Plaid'in direksiyonu yuvarlak bir tasarıma sahip değil. Fazlasıyla yenilikçi bir tasarıma sahip olan dünyanın en hızlı seri üretim aracının direksiyonu, şimdi ise şikayetlere konu olmuş durumda. Bu konuda paylaşılan bazı videolar var.

Tesla Model S Plaid direksiyon şikayeti ile gündemde!

Tesla Model S Plaid geçtiğimiz günlerde Tesla'nın fabrikasında düzenlenen bir etkinlik ile resmen duyuruldu. Otomobil, tasarımıyla Model S'e benzese de ürettiği güç bakımından Model S'ten ayrışıyordu. 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabilen otomobil, aynı zamanda dünyanın en hızlı seri üretim aracı olarak lanse edilmişti.

Model S Plaid'in en dikkat çeken yanlarından biri de direksiyonu idi. Bugüne dek arabalardaki direksiyon simidi genellikle yuvarlak bir tasarım ile karşımıza çıksa da Tesla, Model S Plaid ile birlikte bunu değiştirdi. Çift kollu, F1 araçlarındaki direksiyonlara benzeyen bir direksiyon Model S Plaid'e eklendi.

Tesla Model S Plaid direksiyon-1

Tesla'nın bu yeni direksiyon seçimi doğal olarak ortaya çıktığında bazı tartışmalara neden oldu. Kimileri direksiyonu övdü, kimileri ise karşıt tepkiler verdi. Şimdi ise ortaya çıkan videolar, direksiyon simidi hakkındaki tartışmaları yeniden hareketlendirdi.

MODEL S PLAID'İN DİREKSİYONU İÇİN HER ŞEY TOZ PEMBE DEĞİL

Twitter'da ortaya çıkan iki farklı videoda Model S Plaid'in direksiyon simidini döndürmenin o kadar kolay olmadığı görülüyor. Görünüşe bakılırsa direksiyonun 900 derecelik dönüşü, tasarımı ve butonları sürücünün işini pek de kolaylaştırmıyor. Hatta videolardan birinde sürücü direksiyonu döndürürken yanlışlıkla kornaya basıyor.

Belki de videoları yayınlayan sürücü otomobilin direksiyonuna alışmak için yeterli bir sürüş gerçekleştirmedi, çünkü geleneksel direksiyon tasarımlarına alışkın sürücülerin bu yeni direksiyona alışması biraz zaman alacak gibi görünüyor. Yine de bu tasarımı kötü bulanlar kadar güzel bulanlar da mevcut.

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