Tesla Model S Plaid tanıtıldı! Şimdiye kadarkilerin en hızlısı

Tesla Model S Plaid adını aslında ilk kez duymuyoruz. Daha önce Elon Musk, otomobil hakkında bize birçok bilgi sundu. Ancak Tesla, Fremont fabrikasındaki etkinlik ile birlikte Model S Plaid'i resmi olarak görücüye çıkardı.

TESLA MODEL S PLAID SAHNE ALDI

Model S Plaid, Model S ile birçok anlamda benzerlik gösteriyor. Her iki Tesla modelinin dış tasarımı neredeyse aynı. Ancak Model S Plaid'te yer alan özel bir rozet, her iki otomobilin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Bu rozet, etkinliğe katılan Musk'ın ceketinde görülebiliyor.

Otomobilin asıl marifeti ise gücünde saklı. Çünkü Model S Plaid, 1.020 beygir güç üretebilen bir elektrikli motora sahip.

640 km civarında bir menzil sunan Tesla Model S Plaid, bu motorun gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Tesla'ya göre bu hız, otomobili dünyanın en hızlı seri üretim aracı yapıyor.

Saatte maksimum 320 km/s hıza çıkabilen Model S Plaid, kabininde ise teknolojik birçok öge bulunduruyor. Tesla ayrıca yapılan testlere dayanarak Tesla Model S Plaid'in sürtünme katsayısının 0.208 olduğunu ve bu anlamda Lucid Air'i geçtiğini belirtti.