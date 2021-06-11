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Tesla Model S Plaid tanıtıldı! Şimdiye kadarkilerin en hızlısı

11.06.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla, daha önce duyurulan Tesla Model S Plaid'i resmi olarak tanıttı. Model S Plaid, elektrikli otomobil üreten şirkete göre şimdiye kadarki en hızlı seri üretim aracı olarak ön plana çıkıyor.

Tesla Model S Plaid tanıtıldı! Şimdiye kadarkilerin en hızlısı

Tesla Model S Plaid adını aslında ilk kez duymuyoruz. Daha önce Elon Musk, otomobil hakkında bize birçok bilgi sundu. Ancak Tesla, Fremont fabrikasındaki etkinlik ile birlikte Model S Plaid'i resmi olarak görücüye çıkardı.

TESLA MODEL S PLAID SAHNE ALDI

Model S Plaid, Model S ile birçok anlamda benzerlik gösteriyor. Her iki Tesla modelinin dış tasarımı neredeyse aynı. Ancak Model S Plaid'te yer alan özel bir rozet, her iki otomobilin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Bu rozet, etkinliğe katılan Musk'ın ceketinde görülebiliyor.

Elon Musk Plaid rozeti

Otomobilin asıl marifeti ise gücünde saklı. Çünkü Model S Plaid, 1.020 beygir güç üretebilen bir elektrikli motora sahip.

640 km civarında bir menzil sunan Tesla Model S Plaid, bu motorun gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Tesla'ya göre bu hız, otomobili dünyanın en hızlı seri üretim aracı yapıyor.

Tesla Model S Plaid

Saatte maksimum 320 km/s hıza çıkabilen Model S Plaid, kabininde ise teknolojik birçok öge bulunduruyor. Tesla ayrıca yapılan testlere dayanarak Tesla Model S Plaid'in sürtünme katsayısının 0.208 olduğunu ve bu anlamda Lucid Air'i geçtiğini belirtti.

Tesla Model S Plaid-2

Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre ise otomobil, herhangi bir Porsche modelinden daha hızlı ve herhangi bir Volvo modelinden daha güvenli olacak.

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İŞTE TESLA MODEL S PLAID'İN FİYATI

Tesla Model S Plaid'in baz fiyatı 129 bin 990 dolar olarak belirlendi. Elon Musk'ın daha önceki paylaşımlarına göre, Model S Plaid'in bir üst versiyonu olacak Model S Plaid+ ise iptal edildi.

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