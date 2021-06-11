Tesla Model S Plaid tanıtıldı! Şimdiye kadarkilerin en hızlısı

Tesla Model S Plaid adını aslında ilk kez duymuyoruz. Daha önce Elon Musk, otomobil hakkında bize birçok bilgi sundu. Ancak Tesla, Fremont fabrikasındaki etkinlik ile birlikte Model S Plaid'i resmi olarak görücüye çıkardı.
Model S Plaid, Model S ile birçok anlamda benzerlik gösteriyor. Her iki Tesla modelinin dış tasarımı neredeyse aynı. Ancak Model S Plaid'te yer alan özel bir rozet, her iki otomobilin birbirinden ayrılmasını sağlayacak. Bu rozet, etkinliğe katılan Musk'ın ceketinde görülebiliyor.
Otomobilin asıl marifeti ise gücünde saklı. Çünkü Model S Plaid, 1.020 beygir güç üretebilen bir elektrikli motora sahip.
640 km civarında bir menzil sunan Tesla Model S Plaid, bu motorun gücüyle 0'dan 100 km/s hıza 2 saniyenin altında bir sürede ulaşabiliyor. Tesla'ya göre bu hız, otomobili dünyanın en hızlı seri üretim aracı yapıyor.
Saatte maksimum 320 km/s hıza çıkabilen Model S Plaid, kabininde ise teknolojik birçok öge bulunduruyor. Tesla ayrıca yapılan testlere dayanarak Tesla Model S Plaid'in sürtünme katsayısının 0.208 olduğunu ve bu anlamda Lucid Air'i geçtiğini belirtti.
Elon Musk tarafından yapılan açıklamalara göre ise otomobil, herhangi bir Porsche modelinden daha hızlı ve herhangi bir Volvo modelinden daha güvenli olacak.
Tesla Model S Plaid'in baz fiyatı 129 bin 990 dolar olarak belirlendi. Elon Musk'ın daha önceki paylaşımlarına göre, Model S Plaid'in bir üst versiyonu olacak Model S Plaid+ ise iptal edildi.