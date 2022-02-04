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Tesla'nın otonom sürüş yazılımı takdir topladı! Öyle bir hamle yaptı ki sürücü bile şaştı kaldı

04.02.2022 11:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesla'nın otonom sürüş yazılımı Full-Self Driving olarak adlandırılıyor. Henüz beta aşamasında olan bu yazılım halihazırda bazı sürücüler tarafından kullanılabiliyor. YouTube'a yüklenen bir video ise FSD Beta yazılımı yüklenmiş bir Tesla'nın trafikteki küçük bir boşluğu fark edip nasıl şaşırtıcı bir manevra yaptığını ortaya çıkardı.

Şu bir gerçek ki, otonom yani sürücüsüz arabalar yakın bir gelecekte hayatımızın parçası olacak. Bu anlamda çalışmalar yürüten birçok şirket var. Elon Musk'ın elektrikli otomobiller üreten Tesla şirketi de bu şirketlerden biri konumunda. Çalışmalarını Full-Self Driving (FSD) yazılımı üzerinde yürüten Tesla, kullanıcılara beta aşamasında da olsa otonom sürüşü test etmeleri imkanı tanıyor. Sıklıkla, otonom bir araba kullanmanın inanılmaz bir deneyim olduğunu aktarılıyor. Ancak siz de bunun inanılmaz olduğunu düşünenlerdenseniz, YouTube'a yüklenen yeni bir Tesla videosuna göz atmalısınız. Çünkü bu video, sizde çok daha büyük bir şaşkınlık yaratabilir.

OTONOM TESLA MODEL 3, KÜÇÜK BOŞLUKTAN GEÇİP GİTTİ!

Full-Self Driving Beta yazılımı ile donatılmış bir Tesla Model 3'ün yer aldığı videoda, otomobil bir park yerinden çıkış yapmak için önündeki araçların ilerlemesini bekliyor gibi görünüyor. Tam o sırada otonom sürüş yazılımındaki Tesla, koşulları izlemek için kısa bir süre duruyor. Daha sonra iki aracın arasındaki küçük bir boşluğu fark ediyor ve şaşırtıcı olduğu kadar birçok sürücü için oldukça riskli olabilecek bir manevra yapıyor, iki aracın arasından geçerek yola katılıyor.

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SÜRÜCÜ TAM ANLAMIYLA "ÇILDIRDI"

Sürücünün otomobilin beklenmedik hamlesine tepkisi ise fazlasıyla büyük oluyor. Yazılımın bu kadar kararlı hareket etme ve böylesine cesur bir hamle yapma becerisi elbette takdir topluyor. Ancak FSD Beta yazılımının geçmişine bakarsak bu takdir şimdilik bu araç ile sınırlı kalıyor.

DAHA ÖNCE HATALARLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Çünkü FSD Beta yazılımında daha önce çok ciddi hataların meydana geldiği ileri sürüldü. Geçen yılın kasım ayında, bir Model Y kazaya karışmıştı. Aracın sahibi kazanın yazılım devreye girdiğinde meydana geldiğini iddia etmişti.

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Öte yandan YouTube kanalı AI Addict ise Tesla'nın çıkardığı Full Self-Driving (FSD) Beta 10.6 sürümünü test etmiş ve birkaç ciddi hatayı ortaya çıkarmıştı. 20 dakikalık bir test sürüşü sırasında Tesla'nın haritalarında gecikme yaşandığı ve arabanın kendini toplu taşıma araçlarının kullandığı raylara sürdüğü fark edilmişti. Otonom sürüşteki otomobilin bir yayaya çarpmaktan son anda kurtulduğu da görülmüştü.

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