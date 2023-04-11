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  4. Teyana Taylor sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Teyana Taylor sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

11.04.2023 15:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Teyana Taylor, iddialı ve cesur tarzı ile dikkat çekiyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Taylor bu defa sütyensiz tarzıyla nefes kesti. Ünlü ismin göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı.

Teyana Taylor sütyensiz tarzıyla nefes kesti! Göğüs dekolteli pozlarına beğeni yağdı

Dünyaca ünlü şarkıcı Teyana Taylor, iddalı pozlarına bir yenisi daha ekledi ve sütyensiz tarzı ile dikkat çekti. 32 yaşındaki Taylor sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık adından söz ettiriyor.

Teyana Taylor bu dea cesur tarzıyla takipçilerini adeta mest etti. Ünlü ismin cesur pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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Takipçileri Taylor'ın birbirinden iddialı pozlarına; 'Mükemmelsin', 'Harika görünüyorsun', 'Kimse senin gibi olamaz' gibi yorumlar yaptılar.

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Amerikalı şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Teyana Taylor 2021 yılında Maxim dergisi tarafından yılın en seksi kadını seçilmişti.

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Taylor, derginin 21 yıllık tarihinde bu unvanı alan ilk siyahi kadın olmuştu.

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1990 doğumlu olan Taylor, ilk kez 2005’te ünlü şarkıcı Pharrell Williams’ın müzik şirketiyle çalıştı.

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